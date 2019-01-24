經濟果實回饋員工　財長：租稅抵減應考慮員工加薪

▲財長蘇建榮今日召開新春記者會，提出未來展望。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為吸引台商回台投資、加速5G應用發展，行政院、經濟部等都在研議可以投資抵減營所稅，財政部長蘇建榮強調「希望企業經濟成長的果實可以落實到中低階層的員工、租稅減免可以不只是發股利，而是要回饋在員工薪水上」。

財政部今（24）日舉行新春記者便當會，其中外界所關心的是，為了鼓勵台商回台，行政院已經拍板，企業投資機械、5G相關設備，均給予營所稅投資抵減優惠，單年抵減享受5%抵減率，或者分三年則抵減率為3%，企業可二擇一，預計明年元旦正式上路、109年報稅適用。

依據經濟部的規劃，希望在工業4.0競爭下，讓中小企業跟5G企業儘快導入智慧機械或5G設備，並訂出「3+1年」落日時程，也就是智慧機械3年至民國110年落日，5G則4年、民國111年落日。

但是蘇建榮表示，由於營所稅才剛剛調整，所以短期間不太會調整；此外，也希望「維持產創的租稅減免規模不宜再擴大」，也間接地否定經濟部所預告，要增加人才培訓、以及研發投資抵減加碼。

另外，蘇建榮表示，他個人希望，如果企業透享受投資抵減優惠，可以把經濟成長的果實、以及租稅抵減的優惠，可以回饋給員工，而非只有發股利。

財政部官員認為，如果給予企業投資抵減，企業的稅後純益會增加，例如原本只賺800萬元，因為投資抵減後，稅後純益可能會增加為900萬元，多出的100萬元許多企業會選擇當作股利分發，但實際上也可以作為「分紅」或者是「薪資」回饋給員工。

而蘇建榮也認為，未來審查相關的租稅減免措施的時候，能夠把這部分（員工的分紅以及加薪計畫）考慮進來。