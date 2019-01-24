選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9.8%



▲印度總理莫迪（Narendra Modi）目前呼聲最高，股市上漲行情可期。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

全球市場動盪，如歐洲有英國脫歐在即、中美間貿易憂慮猶存、亞洲有中國大陸市場逐漸放緩等雜訊干擾，投資人進行市場操作、配置部位都成為一大難題。法人建議，相較於前述的市場，印度反而加速成長，可間接減緩世界對美國及大陸的依賴，加上今年在總體經濟體質優異以及選舉行情釋出利多的雙引擎驅動下，印度NIFTY指數是不可或缺的好標的。

首先在總經及政策面，根據IMF報告，印度今、明兩年GDP將分別成長7.4%及7.7%，是新興市場中唯一連兩年逾7%成長、且開發中市場成長最快的國家。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益觀察，2018年12月印度製造業PMI雖由前期54小幅下滑至53.2，終止連3個月升勢，惟此一數值仍高於50的榮枯線，顯示印度製造業仍穩健。此外，印度政府從今年元旦起，調降電視機等23項產品及服務的商品服務稅（GST），以提振內需消費，後市可期。

粘瑞益進一步指出，根據過去4次印度總統大選經驗，印度NIFTY指數在選舉前4個月至選舉當月表現，至少有9.8%以上的正報酬，最高甚至達45.3%，平均漲幅則為19.9%，勝率更有100%，顯示印度大選前行情的確可期。而隨著時序漸進，目前距印度總統大選還有約4個月，且觀察其線型有多頭排列趨勢，粘瑞益建議投資人不妨善用印度ETF參與大選行情。

展望未來，印度基本面良好，加上2019年將迎來總統大選，由於當前執政黨選票多來自於農村選民，因此在針對鄉村地區的財政支出上，選舉前有望持續加大，預期可望推動地方經濟發展，以及發展相關政策，對於印度經濟成長與股市上漲都將有助益。粘瑞益認為，目前呼聲最高的現任總理莫迪，可望在選前釋出更多政策利多，印度股市行情可期。