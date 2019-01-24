財訊／ATT董座　戴春發的地攤發跡之路

文／林苑卿

在業界有「夜店之父」、「流行服飾教主」稱號的戴春發，一般人略感陌生；但是，若提到台北信義區大型地標ATT 4 FUN購物中心、大直的購物中心ATT 4 Recharge，則是許多消費者的朝聖之地，而這都是ATT吸引力集團董座戴春發的事業版圖。

1月17日下午，記者依約前往ATT吸引力集團總部，採訪這位鮮少在媒體曝光的商場大亨。當天，我們在等電梯上樓時，一位西裝筆挺的中年人緩步走過來，約略地打量我們便沉默不語；電梯抵達總部樓層時，他等我們走出電梯，才轉彎走進公司櫃台，確認訪客的身分後，他才面露微笑，並主動伸出手向記者握手，說：「您好，我是戴董。」行事謹慎，是戴春發給我們的第一印象。

戴春發帶領我們走進他的辦公室，偌大的辦公室裡，一方大原木桌上擺著一套茶具。戴春發招呼記者在大原木桌坐下，一派準備和老朋友泡茶聊天的態勢。出生花蓮鄉下的他，侃侃而談從小到大的故事，不時穿插著台語。

決策果決 商場作風強勢

也許是記者不時望著牆上掛著的一幅龍的大型畫作，「會不會覺得我辦公桌後面掛這幅畫很老派？」戴春發靦腆地說，「雖然我經營流行行業，但是我仍然非常重視傳統價值。」

在商場打滾40多年的戴春發，依然保留著傳統的性格。「我很少接受媒體採訪，以前看到記者就想跑。」在商場作風強勢、身價粗估百億元的戴春發，其實個性卻非常內斂、低調。

戴春發經營商場、婚宴會館、餐飲、夜店有聲有色。在過去夜店集中在中山區、大安區的時代，他在信義區開了第一家夜店—LIGHT BUG DISCO PUB；在業界有「流行服飾教主」、「夜店之父」之稱，就是因為他敢衝、敢拚、敢與眾不同的工作態度。

40年前，ATT吸引力流行服飾專門店要在西門町成立時，戴春發與兩位好友合資。在裝潢階段時，發現過去是經營品牌，與現在要經營門市的商品結構配置不同，所以裝潢也不能跟經營品牌一樣，立刻與合夥人說要全部拆掉重來一次。合夥人不解地說：「油漆都還沒乾ㄟ！」於是戴春發很有自信地向合夥人說：「如果業績沒有成長兩倍，這些費用都算我的。」結果證明戴春發是對的，從此合夥人都不管戴春發要怎麼做。

2009年，德傑企業集團向宏泰集團承租的原紐約紐約展覽購物中心結束營業，戴春發花費18億元買下後，接手經營，改裝為結合潮牌、主題餐廳、文創、藝文演出的商場—ATT 4 FUN購物中心。當時，股東說改裝要花很多錢，商場上有所堅持且作風強勢的戴春發立刻回應：「不好就要改，不改就沒機會！」

要在競爭激烈百貨、商場業中突圍，戴春發常常告訴自己：「自我要求：我必須要做別人做不到的事情，我要想辦法做到，否則我沒有生存的空間。」…(本文節自財訊573期，詳全文)

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