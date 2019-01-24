熊市將延續至2020年！他說美股得跌至腰斬才公允

▲Mark Yusko預告這波熊市將會延續兩年至2020年9月為止。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

Morgan Creek Capital創辦人兼執行長Mark Yusko仍堅持他去年10月的觀點，認為美股價值必須下跌近50%才能達到公允價值，並預告這波熊市將會延續兩年至2020年9月為止。

Yusko於2018年10月11日時預測，美股的價值將腰斬，他將此時的市場狀況比做21世紀初期的達康泡沫。「記得達康泡沫突然爆破的那時後，從2000年12月下旬至2001年1月曾出現過這種恢復正常的反彈，接著便一路走下坡，股價也沒有再回復到當時那種『瘋狂的估值』。我認為現在正是上演著同樣的戲碼，去年的最後3個月就是科技泡沫2.0的出現。」

思科、微軟、英特爾及高通等科技巨頭在1990年代中後期的第一次科技泡沫化期間估值過高，迄今仍尚未恢復當時的估值。Yusko批目前的科技領頭羊如Netflix及亞馬遜等企業，本益比都太高。

在Yusko去年10月的談話後，標普500指數下跌約13%，去年聖誕節前夕觸及全年低點2351點，但他所預測的進一步下跌則沒有發生。該指數自去年12月24日起已收復近半數跌幅，主因是今年1月起華爾街開局就相當強勁。若以去年10月11日計算，標普500指數要跌掉50%將會達到1364點，而該指數周三（23）小升0.2%至2638.7點。

Yusko表示，我們不必一定要到公平價值，但以數學來說，你只要一天高於平均值，你就得承受一天低於平均值。