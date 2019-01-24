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春節前新台幣反常貶近30.9　靠出口商逢低進場拉抬

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）
▲新台幣示意圖。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

按照過去歷史經驗，農曆年關接近的時候，企業通常會有大量換匯資金需求，會造成新台幣升值，但今年不升反貶，新台幣兌美元匯率今（24）日開盤以30.900元兌1美元，貶值0.8分開出，最低來到30.905元；本周最低盤中也來到30.915元，創今年以來新低價，也是近二個月來低點。外資近期也是買超台股，股市不見大幅下跌，為何匯市會反常？

交易員指出，造成新台幣匯率貶值現象，可能是美系銀行大量買美元匯出，以及壽險公司將資金匯出海外投資2原因造成。另外，從其他方面來看，台灣出口疲軟及全球經濟成長下修不如預期，也是造成新台幣走貶的原因。根據根據台北外匯經紀股份有限公司資料顯示，近幾日新台幣匯率終場大約收在30.89至30.88之間，是因為出口商逢低進場立刻搶進，終場都會稍微拉回新台幣匯價。像是台北外匯市場新台幣兌美元今日開盤雖貶向30.90元，但終場收盤收30.892元，由貶轉升0.4分，成交金額9.48億美元。

根據經濟部公布台灣2018年12月外銷訂單金額433.8億美元，年減10.5%，為2016年5月來最大跌幅，預計今年第1季及第2季出口貿易也將呈下滑。而鄰近國家韓國2018年GDP成長率2.7%，遠低於2017年3.1%，不如市場預期，韓元兌美元匯率近期也走貶。

除此之外，國際貨幣基金（IMF）日前公布最新「世界經濟展望」（WEO）報告，因美中貿易緊張、英國恐硬脫歐，加上中國大陸經濟成長放緩超出預期，下修今、明兩年全球經濟成長率的預測，分別為3.5%、3.6%。

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