大立光後繼無力　台股量能不足僅收漲30點無力上攻



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股道瓊指數大漲逾170點，帶動台股今（24）日雖反彈，指數一度上漲46點，但因春節封關在即，量能持續低迷，漲幅收斂至20點以內，在9900點關卡前近關情怯，隨著大立光後繼無力，集中市場加權指數終場以9877.12點作收，僅收漲30.72點，漲幅0.31%，成交量僅新台幣831.1億元。

台股今日開盤上漲18.60點，以9865點開出，站回5日均線，一開始指數上攻動能不強，漲幅最多逾20點，隨著大立光力撐漲逾2%、台積電也回神跟進，指數也擴大逾40點。

股王大立光（3008）終場漲幅收斂至小漲0.40%，報3725元；權值電子股台積電（2330）漲0.91%，與鴻海（2317）漲0.43%，站回70元。

今日盤面中，仍有不少權值股守住紅盤上，為大盤提供支撐力道，可成（2474）漲2.74%，聯發科（2454）漲1.45%，台達電（2308）漲2%、南亞科（2408）大漲4.56%，統一超（2912）、和碩（4938）、元大金（2885）、研華（2395）、聯電（2303）等也穩在平盤上，漲幅約有0.5%-1%。

二線光學鏡頭廠在大立光的轉強帶動下，早盤也紛紛強出頭，但午盤後漲幅收斂，僅新鉅科（3630）漲3.78%，先進光（3362）、亞光（3019）均收平盤，今國光（6209）反跌0.66%。

而電子產業業績疲弱，資金持續尋求避風港，生技股則為另一多頭人氣族群，像是美時（1795）、基亞（3176）均漲4.6%以上，葡萄王（1707）、生華科（6492）漲2%，旭富（4119）、五鼎（1733）、精華（1565）漲幅超過1.1%。

受益於財報亮眼表現，激勵寶僑、IBM 與聯合技術股價飆高，但貿易緊張形勢和美國政府關門的疑慮消弭能源類股跌勢，美股三大股指周三小幅收漲。道瓊工業指數收漲171.14點或0.7%，報24,575.62點；標普500指數收漲5.8點或0.22%，報2,638.7點；那斯達克指數收漲5.41點或0.08%，報7,025.77點。

投顧法人指出，題材股短線漲多之際應注意能否搭配基本面，例如近來相當火紅的 5G，而被動元件、矽晶圓看來未來趨勢也有待商榷，投資人也要密切關注美中雙方高層將如期在31日會談前的消息。

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