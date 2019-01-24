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財訊／夏普怎麼了？　獲利好轉股價卻狂瀉

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／林苑卿、孫蓉萍

2018年8月30日，根據ES Platform LP（鴻海集團員工籌組成立的合夥企業）向日本關東財務局提出的報告書顯示，ES Platform LP已於8月27日出售3410萬股夏普股票，占夏普已發行股票比重超過6%。

2016年時，鴻海董事會出售超過113萬股夏普特別股予ES Platform LP，總金額為3524.9億日圓。當初鴻海藉由共同籌組公司吸引員工認股，讓夏普成為鴻海與員工共同的中長期投資目標。如今，ES Platform LP大賣夏普股票，很難不讓外界聯想：難道連鴻海員工都不看好夏普？

利空消息連環爆
自家人賣股票 又傳出裁員

不只自家人可能不看好，原本鴻海接手夏普之後，鴻海集團董事長郭台銘承諾：不裁員。結果，2018年12月，卻傳出因為蘋果大砍iPhone XR訂單，爆發夏普位於日本三重縣工廠減3000名員工的負面消息。

事實上，夏普的股價從2017年3月達到高點4700百日圓之後，就一路下墜，截至2019年1月17日，僅達1107日圓，跌幅逾7成。

但看看2016年3月鴻海入主夏普經營權後，夏普在短短1年內迅速虧轉盈，根據夏普揭露的財報，2017年夏普（會計年度為2016年4月至2017年3月）已轉虧為盈，利潤從2016年大虧1619億日圓，轉為大賺624.54億日圓；因為基本面好轉，帶動夏普股價一飛沖天，從1320日圓，節節攀升至4700百日圓。

現在卻出現連番的壞消息，外界不禁紛紛探詢：賺了錢的夏普，到底發生了什麼事？

攤開夏普2018年財報（會計年度為2017年4月至2018年3月），營收較2017年成長超過18%；營業利潤也較2017年增長逾44%；不僅如此，夏普的資本支出也增加，從2017年777.33億日圓，提高至2018年達1193.56億日圓，凸顯出夏普的業務仍在持續擴張。

《疑慮1》恐被踢出供應鏈
生產良率不利搶蘋果新單

儘管夏普年年賺錢，業務也持續擴大，但為什麼外界仍然不埋單？專家分析原因有三，最關鍵的原因，就是夏普旗下的OLED面板產品，還未確定是否打入蘋果iPhone供應鏈。

夏普旗下先進顯示系統部門生產的液晶面板，原是蘋果iPhone的最大面板供貨來源；但是，據了解，自從2017年上市的iPhone X開始，夏普LCD面板供貨比重已降低。

外傳2019年上市的新一代iPhone，夏普有機會打入OLED面板供應鏈廠商名單；夏普也積極爭取成為2019年上市的新一代iPhone搭載OLED（有機發光二極體）系列的面板供應鏈廠商，分食三星獨吞OLED面板訂單的局面，但外界對於夏普最後能否擠進iPhone的OLED面板供應廠商之列，仍有諸多不確定性。

《疑慮2》家電品牌定位搖擺
低價策略流失中高端客群

最主要的原因在於生產良率，三星投產的OLED良率仍高於第2供應商LGD（樂金顯示），成為蘋果最大OLED面板供應商；至於投入研發資金與時間遠低於三星的夏普，能否成功爭取第3順位，外界還存有疑慮。…(本文節自財訊573期，詳全文)

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關鍵字：財訊雙週刊,財訊,鴻海,夏普,OLED,液晶面板,iPhone,戴正吳,郭台銘

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