財訊／10大法人3大預言　5隻金豬旺台股

文／劉志明

全球半導體製造龍頭廠台積電總裁魏哲家日前在法說會宣布，2019年第1季，公司營收將季衰退21%到22%，全年業績則小幅成長，業績展望差到連創辦人張忠謀成長5%到10%的低標都未達到，跌破許多人的眼鏡。但特別的是，在業績打8折的重大利空衝擊下，台積電股價不跌反漲，甚至帶動台股的反彈，指數挑戰9900點。

由於高階智慧手機市況差，客戶庫存需要消化，上半年景氣仍須擔心，下半年就會恢復成長，因此今年多數法人看淡台股，預測呈現悲觀趨勢，但在全球股市元月穩健的反彈狀態下，似乎預告轉機的春燕可能悄悄來臨。

儘管在美中貿易戰持續發酵下，讓2019年不確定因素仍多，也衝擊全球景氣走勢；但經過這一波美股大幅度修正風波，本益比已趨近合理，美股下跌危機似乎也造就新一波的轉機。

國際大咖、內外法人看法一致

2019不會出現全球金融風暴

美國聯準會（Fed）前主席柏南克強調，當前金融市場的波動，並未超出正常範圍，「包括貿易、全球經濟，以及美國經濟近期走勢，皆有其不確定性，而市場吸收了這些不確定性，加以反映。」但他認為，當前經濟並未出現與2008年金融海嘯期間類似的風險。這意味在股市修正一大波，不確定因素化解後，未來有機會出現像樣的反彈。

近期國內外法人研究機構紛紛對2019年股市提出預測，包括元大、群益、富邦、凱基等國內投信投顧，以及瑞銀、摩根士丹利外資等10大法人單位，共約1500頁的研究報告指出，2019年雖受美中貿易戰衝擊，但全球景氣景氣只是成長縮水，並沒有衰退，因此不會出現全球金融風暴，不易出現大崩跌，這與柏南克的觀察似乎一致。

法人報告指出，對2019年台股有3大預言，同時找出5大黃金產業，只要掌握景氣變化的趨勢，如同摩天輪一般地上下轉動，找到股市由下往上的時機，搭配趨勢向上的產業，在波動幅度大的台股走勢中，仍能找到投資標的與時機，讓2019年發財不是夢。

預言1：聯準會升息進入尾聲

小型趨勢股有機會反彈兩成

聯準會升息進入尾聲，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，近期在經過各項利空洗禮之後，台股2018年第4季以來已相對抗跌，在近年春節行情均有正向表現下，未來如果沒有進一步的國際大利空，台股啟動春節行情可期。…(本文節自財訊573期，詳全文)

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