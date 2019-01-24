聯電獲CDP氣候變遷A-評等　連三年達領袖等級

▲聯電總經理簡山傑。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯電宣部獲得國際CDP氣候變遷專案的A-評等，連續三年達到Leadership等級。

2018年國際CDP氣候變遷專案（Climate Change Program）年度評比結果揭曉，聯電成績獲評A-，是連續三年達到Leadership等級，為國內製造業最高之評等，這是繼2018年連續十一年列名道瓊永續指數「世界指數」成分股（DJSI World Index），且在「氣候策略」獲得半導體業產業最高分後，聯華電子再次以突出的表現獲得佳績。

聯電總經理簡山傑表示，氣候變遷所導致之災害風險，對經濟發展的影響日益明顯，聯電除了已訂定氣候變遷政策外，同時亦訂定Green2020及2025年中長期減碳目標，並鑑別氣候變遷中將面臨之風險、機會及因應措施與營運發展緊密結合。

簡山傑表示，這次再度獲CDP評為「Leadership」，顯示聯華電子持續在環境永續及氣候變遷管理的努力與積極作為，以及強化資訊的透明揭露與溝通，領先業界並獲得國際投資人的認同。」

2018年超過7,000家企業參與CDP，簡山傑表示，在本年度諸多面向的評比中，聯電於治理、風險管理流程、營運衝擊與財務規劃評估、減量倡議與低碳產品及溫室氣體排放量揭露等面向表現優異，是今年評比獲得Leadership的主因。