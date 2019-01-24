胖手指再現！怡和洋行股價突暴跌83%　市值秒蒸發1.3兆

▲擁有數百年歷史的多元跨國集團怡和洋行盤前交易一度暴跌83%。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

The Business Times報導，擁有數百年歷史的多元跨國集團怡和洋行（Jardine Matheson Holdings Ltd）盤前交易一度暴跌83%，市值瞬間縮水410億美元（約新台幣1.3兆）。交易員們猜測，這可能「胖手指」惹禍。

在新加坡上市的怡和洋行股價今（24）日盤前重挫，收於10.99美元，該公司周三收盤股價為66.47美元。目前該公司已快速收復股價，截至今日上午11時25分，怡和洋行股價為66.82美元。據交易員的說法，這種暴跌有可能是人為錯誤造成。

彭博報導，該集團發言人Jessie Tsui透過電子郵件表示，該集團意識到發生了電子交易錯誤，且「交易所現在應該介入以解決問題」。新加坡交易所發言人則表示，交易所正在調查股價暴跌原因。

▼怡和洋行股價今（24）日盤前股價一度重挫至10.99美元。（圖／截自Google）

凱基證券（KGI Securities Pte）研究分析師Marc Tan表示，價格快速反彈暗示閃崩可能是由於胖手指引發，但具體情況仍有待調查。新加坡交易所發言人在電子郵件中表示。新加坡盛寶資本市場（Saxo Capital Markets）全球宏觀策略師Kay Van-Petersen透過電子郵件表示，有人可能在交易時出了錯。

怡和洋行是一家多元廓國集團，成立於1832年，截至1月23日前是新加坡最具價值的股票，市值約為490億美元，其業務包括金融服務、超市、工程及建築等。