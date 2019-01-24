影／張淑芬不顧張忠謀反對力推惜食　吐槽「你不懂啦」　

記者周康玉／台北報導

台積基金會董事長張淑芬今（24）日舉行年度記者會，回顧一年來公益推行成果，宣布最新的惜食計畫，董娘號召力超強，食品大廠包括奇美、新東陽等董座都到場力挺。

張淑芬透露這計畫因為太困難，張忠謀不贊成，但她也說，我不聽他的，還直接對張忠謀說「你不懂啦」。

張淑芬表示，食物浪費的問題她已經想很久了，近期才開始著手，她先找超商討論是否可運用即期品，但因運送時間短，她沒把握短時間送到目的地而放棄；後來和全聯董事長林敏雄也談過，林敏雄力挺她，還強調「別人跟我要（食物）我不給，但你跟我要我給你」。

張淑芬表示，惜食計畫最困難的就是鮮食運送，有人提醒她，即使運送了五年的食物，只要有一餐出事就會被告死，因為她代表的是台積電不是我個人，所以有關鮮食的想法，她就先中斷。

後來惜食方案因為奇美食品公司出現有了契機，張淑芬分享，奇美董事長宋光夫主動找上她，說明奇美有一些食物部是即期品，而只是外觀的格外品（NG品），可以捐給她，也讓惜食計畫跨出第一步。

台積電基金會目前定調的惜食方案，以新鮮格外品的送餐服務為主，台積電在另外捐出冰櫃給4個機構，加上奇美食品的新鮮食物，送到17個弱勢據點，運送地區遍及屏東、花蓮東海岸、台南麻豆、嘉義水上、台中霧峰等。

▼台積電基金會董事長張淑芬。（圖／記者周康玉攝）

