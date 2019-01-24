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「髒髒包始祖」德麥食品大陸擴廠　「產能增加2.5倍！」明年啟用挹注營運

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▲德麥食品總經理吳文欽（圖左）表示，大陸無錫新廠預計2020年下半年投產，預估產能將可增加2.5倍。（圖／德麥提供）

▲德麥食品總經理吳文欽（圖左）表示，大陸無錫新廠預計2020年下半年投產，預估產能將可增加2.5倍。（圖／德麥提供）

記者林淑慧／台北報導

兩岸烘焙業去年掀起髒髒包風潮，始祖就是來自台灣的食品原料龍頭企業德麥，展望2019年，德麥總經理吳文欽表示，大陸無錫錫山經濟開發區的新廠開發案，將在今年春節前後施工，預計2020年下半年投產，預估產能將可增加2.5倍，可望挹注公司營運表現。

德麥食品今（24）日舉行北海道「四葉特選鮮乳」登台發表會，對於近期營運表現，德麥表示奶油帶來的成本衝擊已近尾聲，大陸市場也經歷三階段調整，今年將透過代理高價北海道鮮乳及奶油產品，擴大營收規模並期帶動利潤成長。

▲德麥今年獨攬四葉特選鮮乳全台代理權，今(24)日舉行新品發表會，可望挹注公司營運動能。（圖／德麥提供）

▲德麥今年獨攬四葉特選鮮乳全台代理權，今(24)日舉行新品發表會，可望挹注公司營運動能。（圖／德麥提供）

德麥表示，去年下半年受惠產品客單價成長，台灣客戶覆蓋率又高，實際成交客戶達7400多家，上調客單價後帶動營收成長；在大陸市場方面，德麥每月成交客戶數達3000多家，業務仍有成長空間。

針對去年熱賣的髒髒包產品，德麥表示，看到市場對於巧克力產品的接受度高，除將提升巧克力產品的製造產能外，後續也將針對水果餡及預拌粉提升產能，持續推出新品搶攻市場先機。

另外，在代理業務方面，德麥今年獨攬四葉特選鮮乳全台代理權，其以100%成分無調整的生乳製成的頂級配方，最高乳脂含量達3.7以上黃金比例，快速通過高溫環境的製程，且北海道產地直送打造最新鮮品質保證，坐擁「全台最貴鮮乳」封號，於全省Jason's 超市及city'super販售登場，可望成為德麥營收成長的新動能。

依據財報，分析德麥集團營收比重，台灣市場占整體營收比重達60%，大陸市場約32%，去年在大陸和馬來西亞市場的營運表現也有一定的成長。

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關鍵字：髒髒包,德麥,四葉鮮乳,北海道

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