啟動東南亞醫療布局　佳世達旗下凱圖赴泰設立分公司

▲佳世達集團投資的凱圖國際正式設立泰國子公司，作為進軍東南亞透析通路的第一站。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）醫療艦隊航向東協市場，旗下凱圖國際正式成立泰國分公司，成為凱圖第一個東南亞據點，將在泰國提供透析、醫學美容等相關產品與服務，未來將再複製泰國經驗，前往其他東南亞國家開展業務、共享資源。

泰國在醫學美容領域，致力發展醫美保健觀光，凱圖可透過台灣與產品供應商的關係，取得相關產品在泰國的代理權，並複製在台灣市場的操作經驗，在泰國市場進行直銷或經銷的業務推廣。





▲左起為佳世達醫療器材事業群總經理暨凱圖泰國董事長楊宏培、凱圖泰國總經理歐陽漢欽。（圖／佳世達提供）

佳世達醫療器材事業群總經理暨凱圖泰國董事長楊宏培表示，泰國約有1,000家公立醫院和400家私立醫院，依據泰國醫療器材工業協會估計，目前約有85%醫療器材仰賴進口；泰國政府計畫將泰國打造為亞洲醫療中心（Asia's Medical Hub），讓泰國成為東協的國際醫療樞紐國，因此凱圖選擇泰國作為進入東協市場的第一站，並期待將來進一步拓展泰國經驗至其他東南亞市場。

凱圖國際董事長陳明正表示，凱圖國際在台灣成立已17年，產品範圍涵蓋血液透析、血漿治療、血袋事業、醫學美容等產品與服務，在血液透析領域，泰國總人口數約6,900萬人，是台灣的三倍，但目前接受透析治療的病患約6.5萬人，略少於台灣，以總人口數及經濟發展潛力來看，未來泰國透析耗材使用量將有很大成長空間。

看好相關產品在泰國市場的龐大商機，凱圖泰國分公司在2019年1月23日正式啟動營運，凱圖國際將以實力雄厚的產品和專業的營銷團隊，以在地通路提供客戶更即時與高品質的服務，逐步提升在泰國的市場占有率。