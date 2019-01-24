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還在向父母討理財經嗎？其實長輩的財務建議不一定適合你

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▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲長輩的理財建議可以作為參考，但不建議照單全收。（圖／ETtoday示意圖）

財經中心／綜合報導

看到年輕人有意理財，許多長輩往往會踴躍發表自己的投資理財經驗。不過據個人理財專家的說法，長輩的理財建議可以作為參考，但不建議照單全收，因為這些上一輩的理財方式，對一名20幾歲的青年來說未必適用。

個人理財專欄作家馬寬德（Barbara Marquand）日前在MarketWatch撰文寫道，Galant Financial Planning執行長蓋倫（Debbie Gallant）在1984年時，遵照其父親的建議，在21歲連大學都尚未畢業時就開設了個人退休帳戶（IRA），並買進共同基金投資股市。雖然提早開始準備退休金很棒，但她投資的那檔基金資產配置太偏重債券，雖然風險低，但相對的收益也低。

蓋倫後來回顧當時的理財規劃時說道，「我可能建議即將退休或已退休的客戶這麼做，但不會幫職涯剛開始的21歲年輕人做這樣的規劃。」

馬寬德認為，理財決定必須視個人需求而定，父母的提出建議可能出自一番好意，但他們的財務建議未必符合年輕人的需求，以下是他的3個理由：

1. 父母未必了解你的財務全貌

佛羅里達州Smith Bruer Advisors共同執行長布魯爾（René Bruer）曾表示，「每個人都須了解須了解自己的財務目標、優先事項及風險承受能力。若是按照父母的目標做決定，可能與你的情況格格不入。」況且，父母未必了解你的財務狀況，他們甚至連你賺多少錢都不知道。

Oak Street投資顧問公司創始人米爾德（Jacob Milder）說：「在資訊不足的情況下，即使他們善於理財，也很難提供適合你的建議。」況且，父母可能會有自己對理財的偏見，例如有些家長就相當排斥股市，並希望自己的孩子投資房地產，「若父母所知有限，建議也可能受限。」

相較之下，你可以從理財顧問那得到更客觀的建議，他們也將針對客戶的個人需求量身打造財務規劃，建議可選擇包括理財顧問人員、線上自動服務，或結合兩者的混合型服務。

2. 金融環境今非昔比

現在的年輕人擁有智慧型手機及應用程式來作為理財工具，這是老一輩的人以前無法想像的。

與過去相比，投資人有了新的選擇，如自動化投資顧問（又稱為機器人理財顧問）就是運用先進的軟體與電腦演算法，線上為客戶建構、管理投資組合。與大多數真人顧問相比，它們是一種成本更低的選擇。而混合型服務既採用電腦程式自動管理方式，也有顧問人員在旁協助解答客戶問題。

▲▼辭職,離職,工作,上班,社畜,上班族（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲據統計，在2006年至2010年期間獲得學士學位的人，畢業後5年內平均換過2.85次工作。（圖／免費圖庫Pakutaso）

3. 生活和工作方式已改變

Freelance Financial Planning公司老闆亨利莫蘭德（Ben Henry-Moreland）指出，財務規劃的目標和以前一樣，「就是以可用的資源，活出有意義的人生。」但現今的年輕人生活及工作的方式已與過去不同，他的年輕客戶們大多是自由業或派遣人員。他們的收入較不固定，因此需要的流動資金（易獲得的資金），可能比他們的父母一輩更多。

據調查，在2006年至2010年期間獲得學士學位的人，畢業後5年內平均換過2.85次工作，而1990年至1996年期間獲得學士學位者，平均的換工作次數則為1.6次，一般來說，千禧世代比他們的父母一輩更常換工作，以前根據待在同一家公司或同一個城市而做的財務決定，如今可能顯得不合時宜。

More With Less Financial Planning公司老闆柯瑞斯（Kayse Kress）表示，他在年輕時常聽長輩說，「除非你是屋主，否則付房租就像把前扔到窗外。」然而，若是尚未準備好在某地長期定居，租屋而居仍比較合邏輯。

即使你的父母在理財上十分擅長，制定自己的財務規劃仍是相當直得的一件事。盲目聽從任何人的建議都不智，應該問問自己：「我想尋求什麼？我想如何達到目標？我對自己的人生有何打算？理財規劃的用意是助你達成目的。」

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關鍵字：理財經,長輩,理財,金融環境,換工作

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