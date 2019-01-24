擺脫對第三方零組件廠的依賴　蘋果挖角三星電池高管

▲蘋果過去曾在自家設備中採用三星SDI的電池，而近來蘋果一直致力於減少對第三方零組件廠的依賴 。（圖／ETtoday示意圖）

財經中心／綜合報導

據彭博報導，蘋果已經聘請了三星電子的電池製造子公司三星SDI的執行長Soonho Ahn，以領導自己的電池開發計畫。

據Soonho Ahn本人的LinkedIn資料，他自2015年起擔任三星SDI的高級副總裁，並於去年12月起加入蘋果，擔任該公司電池開發的全球主管。Soonho Ahn在三星SDI任職期間，負責鋰電池組的開發並致力於「下一代」電池技術。據彭博的數據，三星電子是三星SDI的最大股東，也是該公司最大的客戶。

蘋果過去曾在自家設備中採用三星SDI的電池，近來蘋果一直致力於減少對第三方零組件廠的依賴，聘雇知名電池技術高管Soonho Ahn可能意味著，蘋果未來也將使用自產電池。去年的一份報告也證實了這一點，該報告指出，蘋果正嘗試直接從礦商那裡購買自己所需要的鈷材料，鈷是電池組的重要組成部分。

蘋果一直在為未來的設備開發自己的MicroLED顯示技術，這有助於蘋果進一步減少對三星的依賴。蘋果近來也致力於製造自己的處理器，並開發一款訂製蜂窩數據機。

電池是電子設備的關鍵組件，隨著設備製造商不斷發布有著類似功能的產品，電池壽命及效能等關鍵功能的差異變得愈來愈重要，而蘋果正在這些領域尋求競爭優勢。