公司倒閉領嘸薪水可向勞保局要　勞工靠3招自保最高可領6個月

▲年節將近正是最需要用錢的時候，若不幸遇到公司倒閉，更是勞工可怕的惡夢。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

年關快要到了，近期傳出不少公司無預警惡性倒閉，老闆又避不見面，勞工拿不到薪資、資遣費或退休金時，實在是一個頭兩個大，勞保局提醒，勞工除了透過漫長的強制執行程序求償外，另外也可向勞保局申請墊償，由勞保局向公司追償，也是更能快速保障自身權益的一種方式。

勞保局表示，政府在1986年設置「積欠工資墊償基金」，目的就是要保障勞工在遇到雇主歇業、清算或宣告破產而積欠工資時受到即時保障，不致於驟失生活依存，又在2015年修法擴大墊償項目，將雇主未依《勞動基準法》舊制給付的退休金、資遣費及未依《勞工退休金條例》新制給付的資遣費，合計最多6個月平均工資數額，也列入墊償範圍。

▲勞工若遇到公司惡性倒閉，可向勞保局申請墊償，最高可領6個月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據勞保局統計，截至去年12月底，受益勞工人數已達6萬5533人，墊付金額計49億9,220萬餘元，其中墊付資遣費及退休金的勞工人數合計有6747人，金額為4億9953萬餘元；2015年擴大墊償後，當時協助89家企業、墊償金額7330萬元，2016年114家、1.59億元，2017年252家、2.71億元，2018年336家、4.27億元。

勞保局指出，勞工如遇雇主無預警倒閉行蹤不明，有被積欠歇業、清算或宣告破產前6個月的工資、舊制退休金或新、舊制資遣費時，請盡速循司法途徑取得相關債權的確定證明，並請當地主管機關開具事業單位歇業證明，再併同申請書表與相關佐證資料（如薪資袋、薪資明細表、薪資扣繳憑單、出勤卡、勞動契約等），向勞保局申請墊償，再由勞保局就墊償金額範圍內向雇主追償，免去勞工各別向法院聲請強制執行的費用及冗長的強制執行程序。

勞保局說，一般不幸遇到公司倒閉的勞工，常因舉證不足，而出現認定困難的情況，因此再度提醒勞工平時就要懂得保護自身權益，將勞動契約、出勤及薪資的證明文件妥善保存，一旦發現雇主開始積欠工資，即請雇主出具無法清償的證明，以利後續作為爭取相關權益的佐證。