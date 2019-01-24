新首富誕生！他靠吸塵器起家　吸金4千億

▲戴森創辦人詹姆斯戴森一躍成為英國首富。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

英國吸塵器大廠Dyson去年獲利創新高，使戴森創辦人、無集塵袋吸塵器之父詹姆斯戴森（James Dyson）一躍成為英國首富。

Dyson周二（22）宣布，在新款頭髮護理產品帶動下，去年營收躍增28%至44億英鎊（57億美元），獲利從8.01億英鎊擴大至11億英鎊，首度突破10億英鎊。根據彭博弈萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），戴森的身價因此增加了約34億美元。

現年71歲的戴森目前身價約為138億美元（約新台幣4千億），擠下化學製品製造商INEOS集團創辦人拉特克里夫（Jim Ratcliffe）成為英國首富。第7任西敏公爵休葛羅斯維納（Hugh Grosvenor）的家族，自1677年以來一直是英國最富有的家族，直到去年被拉特克里夫超越，目前在英國的富豪榜排行第3名，財富約為124億美元。

Dyson是英國最大的科技公司之一，受惠於亞洲客群持續擴大，如今獲利超過50%來自亞洲。去年11月阿里巴巴表示，購物狂歡「雙11」期間，部分暢銷產品就是戴森的產品。

Dyson以吸塵器及烘手機而聞名，目前該公司也開始跨足空氣清淨機及護髮產品市場，並計畫於2021年前開始生產電動車。