美利達上修電動車出貨目標　「今年上看22萬台！」法人：後市看好

▲受惠電動自行車外銷暢旺，美利達獲利三級跳，法人看好後市表現。（圖／美利達車隊提供）

記者林淑慧／台北報導

自行車雙雄的美利達集團受惠電動車業績暢旺，股價在不到三個月內上漲超過四成，法人表示，美利達今年電動車出貨目標再度上調至20至22萬台，將比去年成長四成以上，可望挹注公司營運表現。

美利達集團去年營收成長超過15%，吸引外資買盤進駐，從去年10月底至今，美利達股價在短短不到三個月內，股價漲幅已超過四成；法人預估，美利達今年電動車外銷仍將大幅成長，可望推高平均毛利表現。

依據台灣自行車輸出業同業公會公布的最新資料顯示，2018年台灣電動自行車出口量高達28.31萬台，年成長超過五成、達56.11％，而美利達去年電動自行車總計出貨量達14.3萬輛，年成長五成四。

法人指出，受惠於歐洲市場需求穩健，以及美國市場滲透率持續提升下，美利達再度上修今年全年訂單展望，可望比去年成長40%至60%；隨著第二季進入2020年新車款交貨期，美利達單月出貨量上看2萬輛。

依據統計，2018年台灣自行車產業整體出口值高達32.3億餘美元、直逼台幣千億元，年成長高達14.68％，主要受惠於電動自行車持續熱銷及自行車零件出口成長加持。