　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

放大紅包理財術　專家解密：買ETF長期投資最穩

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼三族群紅包理財法。（圖／國泰證券提供）
▲三族群紅包理財法。（圖／國泰證券提供）

記者劉姵呈／台北報導

即將入袋的農曆豬年紅包該何去何從？很多人都在想，到底是要一口氣花掉營造小確幸，還是從「長」計議，孵出實踐夢想的一桶金？投資的2門重要課題顯然就是投資標的與介入時間，今年投資的難度也大大地提升，但不能因此就放棄，法人建議，定期定額買股長期投資，能大幅降低投資風險，也是穩健增長資產規模的投資方式之一，不同族群也可以選擇適合其風險屬性的投資標的。

回顧2018年全球經濟表現，主要是發達國家的經濟成長支撐全球股市榮景，展望2019年，由於以美股為首的成熟市場恐出現經濟成長趨緩的現象，預計延續2018年底弱勢行情走勢可能性高；此外，國際間存在著不確定的政經因素還有中美貿易戰及英國脫歐等議題，皆持續牽動國際市場的投資神經。

國泰證券表示，國際股市波動大，美股忽漲忽跌亦顯示短線風險仍高，拉高投資介入時間判斷的難度，截至2019年1月止，共有12家證券商開辦定期定額買股業務，投資人可以從長計議，且不同族群也有不同的定期定額投資方式。

喜迎農曆豬年、獲得壓歲錢紅包之際，從風險承擔度不同，分別有長輩族（退休養老族）、為小孩存教育基金的年輕爸媽族（三明治族）、小資學子族（年輕有衝勁族群）這三個族群。

國泰證表示，用其風險屬性將可投資標的又區分為積極、穩健與保守等三個區塊，投資人只需依照自己的投資屬性在其中選擇，可省去投資人選股煩惱。

國泰證券提醒，以大多數的券商來看，每檔個股（或ETF）申購最低門檻是3千元，若農曆紅包定期定額只夠每月扣3千元，建議可以選擇一籃子標的的ETF，若每月扣款金額可以拉高到1萬元，就建議分成3檔個股（或ETF），且布局在不同產業，以達到長期投資分散風險的目的。

以國泰證券為例，定期定額買股標的為47檔台股50成分股及11檔ETF，由於大型藍籌股特性，在國際局勢震盪之際較具抗震性，提供投資人定期定額布局台灣50成分股以及11檔涵蓋中港台與連結AI領域的ETF，做為長期投資之標的選擇。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
影片曝光！飼主放比特犬咬浪浪　路人拿掃把打救不回
快訊／高雄預拌車衝民宅　車頭撞入瞬間爆炸噴火球2人傷
尾牙槓龜..10辣妹露球送「極樂安慰獎」　老闆：幫你們改運
劉以豪怒了！住家被公開飆34字護家人：那是我家

關鍵字：定期定額,國泰證,春節紅包,紅包理財

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

資本市場年前添2生力軍！台新、元大ETF今日正式掛牌上市

央行聲明：「高雄幣」與「台東金幣」非法定貨幣　屬於優惠券概念

殺破底！5大銀行新承做房貸利率1.617%創9年新低

封關前買盤縮手　台股開盤仍漲逾40點挑戰上攻9900大關

過好年！經濟部宣布2月油氣價全凍漲

公司倒閉領嘸薪水可向勞保局要　勞工靠3招自保最高可領6個月

聯電獲CDP氣候變遷A-評等　連三年達領袖等級

影／張淑芬感謝嚴凱泰　捐車助偏鄉醫療

放大紅包理財術　專家解密：買ETF長期投資最穩

旅遊數位化程度排名　已開發國家排名普遍較低

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

過好年！經濟部宣布2月油氣價全凍漲

公司倒閉領嘸薪水可向勞保局要　勞工靠3招自保最高可領6個月

聯電獲CDP氣候變遷A-評等　連三年達領袖等級

影／張淑芬感謝嚴凱泰　捐車助偏鄉醫療

放大紅包理財術　專家解密：買ETF長期投資最穩

旅遊數位化程度排名　已開發國家排名普遍較低

不要再把樂高當玩具！研究：投資報酬率比某些股票、債券高

胖手指再現！怡和洋行股價突暴跌83%　市值秒蒸發1.3兆

影／張淑芬不顧張忠謀反對力推惜食　吐槽「你不懂啦」　

啟動東南亞醫療布局　佳世達旗下凱圖赴泰設立分公司

1天開9罰單！板橋車站自動執法上路　小黃搶客、夜間停車占大宗

挑戰300億電視市場　OVO電視盒不用錢

過好年！經濟部宣布2月油氣價全凍漲

評／國民黨內的真女人

BMW大改款2系列「放棄後驅」？偽裝車底盤照讓車迷哭了

越南人來台假觀光真打工　彰化襪子包裝廠再查獲4人

「鐵道星巴克」開幕搶先體驗！新豐舊車站喝咖啡看火車

尾牙表演被10醉男壓倒！　「一直撞我…」辣妹舞者送醫崩潰痛哭

刀刀見骨！公務員裝病早退　持20cm菜刀「斬首」心儀女

S.H.E離開華研後首公開合體！　問台下「我們是誰」竟被打槍

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

財經熱門新聞

「波音、空巴都依靠的航太龍頭！..

台彩春節加碼8億元　大樂透連開..

棄北大光環創業成龍頭　盲目擴張..

中鋼董座：鋼市內需下半年邁入旺..

又便宜又省時　換外幣攻略公開

春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

刮刮樂「2000萬超級紅包」賣..

緯創尾牙喊加薪5%　和碩人人有..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

放大紅包理財術　專家解密：買E..

娶媳婦好過年　父母贈與640萬..

春節封關倒數　台指期小幅開高力..

更多熱門

相關新聞

Cama咖啡拚明年掛牌　挑戰3年營收增3倍

國泰證今（8）日攜手咖碼股份有限公司（cama cafe）宣布正式啟動上市櫃輔導計畫，國泰證券董事長莊順裕肯定咖碼的IPO，期待為台灣資本市場注入新血。展望2019年，咖碼董事長何炳霖表示，設立3年3倍品牌營業額成長、提升品牌價值以及邁向國際化等3大目標，力拚2020年上櫃。

選後台股漲勢佳　盤點最強8檔基金

不要再死存錢了！想存人生第一桶金就靠這2招

台股暴跌創20個月新低　4指標成反彈契機

陸股破底　法人：定期定額分批布局

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

女植物人產子案　兇手抓到了！

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面