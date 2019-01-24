放大紅包理財術　專家解密：買ETF長期投資最穩



▲三族群紅包理財法。（圖／國泰證券提供）

記者劉姵呈／台北報導

即將入袋的農曆豬年紅包該何去何從？很多人都在想，到底是要一口氣花掉營造小確幸，還是從「長」計議，孵出實踐夢想的一桶金？投資的2門重要課題顯然就是投資標的與介入時間，今年投資的難度也大大地提升，但不能因此就放棄，法人建議，定期定額買股長期投資，能大幅降低投資風險，也是穩健增長資產規模的投資方式之一，不同族群也可以選擇適合其風險屬性的投資標的。

回顧2018年全球經濟表現，主要是發達國家的經濟成長支撐全球股市榮景，展望2019年，由於以美股為首的成熟市場恐出現經濟成長趨緩的現象，預計延續2018年底弱勢行情走勢可能性高；此外，國際間存在著不確定的政經因素還有中美貿易戰及英國脫歐等議題，皆持續牽動國際市場的投資神經。

國泰證券表示，國際股市波動大，美股忽漲忽跌亦顯示短線風險仍高，拉高投資介入時間判斷的難度，截至2019年1月止，共有12家證券商開辦定期定額買股業務，投資人可以從長計議，且不同族群也有不同的定期定額投資方式。

喜迎農曆豬年、獲得壓歲錢紅包之際，從風險承擔度不同，分別有長輩族（退休養老族）、為小孩存教育基金的年輕爸媽族（三明治族）、小資學子族（年輕有衝勁族群）這三個族群。

國泰證表示，用其風險屬性將可投資標的又區分為積極、穩健與保守等三個區塊，投資人只需依照自己的投資屬性在其中選擇，可省去投資人選股煩惱。

國泰證券提醒，以大多數的券商來看，每檔個股（或ETF）申購最低門檻是3千元，若農曆紅包定期定額只夠每月扣3千元，建議可以選擇一籃子標的的ETF，若每月扣款金額可以拉高到1萬元，就建議分成3檔個股（或ETF），且布局在不同產業，以達到長期投資分散風險的目的。

以國泰證券為例，定期定額買股標的為47檔台股50成分股及11檔ETF，由於大型藍籌股特性，在國際局勢震盪之際較具抗震性，提供投資人定期定額布局台灣50成分股以及11檔涵蓋中港台與連結AI領域的ETF，做為長期投資之標的選擇。