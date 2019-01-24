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人孔蓋變成造型吸水杯墊　台電搞文創推循環經濟

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▲▼台電變文青，推自家文創商品，讓廢棄物重生，啟動循環經濟。（圖／台電提供）

▲台電變文青，推自家文創商品，讓廢棄物重生，啟動循環經濟。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

肩負起台灣供電的台電，開始弄起循環經濟。台電表示，原本在路上常見的電線杆上的絕緣礙子、燃煤電廠的煤灰等等廢棄物，經過巧手轉變成新產品，走出循環經濟的新事業路。

台電表示，去年開始推動循環經濟文化創意事業，股東會首發紀念品「人孔蓋造型煤灰杯墊」，因外觀融入隨處可見的維修人孔蓋，且使用林口電廠發電產生煤灰製作而成，屢獲好評，因此首度對外開賣煤灰杯墊及常在電桿上可見、用於線路絕緣的陶瓷礙子所做的LED燈座等產品。台電表示，電力與民眾息息相關，因此打造一個有溫度的禮物貼近民眾生活，利用自身資源實踐循環經濟。

▲▼台電變文青，推自家文創商品，讓廢棄物重生，啟動循環經濟。（圖／台電提供）

▲▼台電變文青，推自家文創商品，讓廢棄物重生，啟動循環經濟。（圖／台電提供）

▲▼台電變文青，推自家文創商品，讓廢棄物重生，啟動循環經濟。（圖／台電提供）

台電說明，很多人以為台電文創就是花錢外包，但其實團隊是來自公司內部的新事業開發室文創課，只有3個人的團隊成立至今還不到一年。新開室主任蔡英聖說，起初會推台電文創，單純是想打造有台電特色的致贈禮品，關鍵在於要讓人有感，才有與社會大眾進一步溝通的機會。

台電文創課長張小燕回憶，一開始走訪各大藝術設計展覽，上百位設計師聽到台電要做文創就是「翻白眼」，還打賭一定只是砸錢做個沒質感的筆記本、資料夾，直到文創團隊在「Pop Up Asia亞洲手創展」遇見台灣新創設計師闞凱宇，被台電認真想做循環經濟的念頭所感動，認同台電自己做發電廢棄材料再利用，更有意義，因而正式開啟台電文創計畫。

台電指出，台電文創希望能做出可以被接受的產品，當產品吸引人、可以走進民眾生活，推動循環經濟的理念才可以被看見與傳播。因而，台電文創除每項產品都與在地新創設計師聯名，今天更首度推出電商平台，希望藉此讓台灣設計能量有更多機會被看見，台電文創也可以成為推動台灣文創產業的一份子。

台電補充，第一波推出6項產品，包含人孔蓋煤灰杯墊，外觀粉色的陶瓷版本，是取自林口電廠發電產生的煤灰結合台灣陶瓷工藝，混搭白陶瓷土，並以全台路上多達約95萬個的台電維修人孔蓋圖樣開模壓印，再經上千度高溫窯燒，打造迷你版可愛杯墊，而工業風水泥版本也首度亮相開放預購，煤灰佔比高達70%，外觀超擬真。 而礙子燈座則是將台電平時用於電塔、電桿線路設備絕緣用的廢棄礙子，與香港設計師黎家榮聯名，結合漂流木及LED燈泡，每個礙子都是文創團隊親自挑選的獨一無二，之後更將推出寫有西元年份可供挑選的版本。

▲▼台電變文青，推自家文創商品，讓廢棄物重生，啟動循環經濟。（圖／台電提供）

▲▼台電變文青，推自家文創商品，讓廢棄物重生，啟動循環經濟。（圖／台電提供）

▲▼台電文創商品。（圖／台電提供）

綠能比例尺則是以不鏽鋼結合台電全台再生能源電廠標誌所打造的平面化比例尺，收納畫線都方便、更融入6種比例刻度，是連台電工程師都等著搶購的熱門產品。另外還有以俯視角度製作的電塔書籤，以及用全台第一座超過100公尺的建築-台電大樓外觀所做的刺繡胸章、環保飲料杯袋等。

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關鍵字：文創,文青,循環經濟,台電,經濟部,電商

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