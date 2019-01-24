暖冬旅遊補助發威！住宿業徵才人數創近3年同期新高　月薪上看65K

▲交通部觀光局自去年11月推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案獲得熱烈迴響，隨後又宣布擴大及延長補助，距離月底僅剩6天，民眾千萬不要錯過。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者紀佳妘／台北報導

在暖冬旅遊補助加持下，以及春節旅遊旺季即將到來，帶動住宿業的人力需求，去年12月新登記求才人數高達3088人，較前年同期增加18.40%，求才人數創下近3年同期新高。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，去年12月各公立就業服務機構新登記求職人數總計4萬8440人，較上月減少5.15%，新登記求才人數為7萬5529人，較11月減少20.41%，求供倍數為1.56倍，換句話說，平均每一位求職者有1.56個工作機會。

年底向來是就業市場的淡季，廠商徵才轉趨保守，不過相較前一年同期，醫療保健及社會工作服務業與住宿及餐飲業徵才人數仍有成長，其中「住宿業」受到跨年與暖冬方案的加持，去年12月的新登記求才人數為3088人，較前一年同期增加18.40%，求才人數創下近3年同期新高。

▲ 在暖冬旅遊補助加持下，帶動住宿業的人力需求，一舉創下近3年新高。（示意圖／記者張一中攝）

進一步觀察徵才最熱的住宿業，有近4成的職缺集中在台南市（20.21%）、高雄市（19.11%），而台北市則占16.65%。交通部觀光局於去年11月推出的「前進宜花東‧高屏暖冬遊」補助方案，帶動當地的就業機會，合計5個縣市的「住宿及餐飲業」職缺較前一年同期成長10.74%，優於全台各縣市的成長率（5.62%）。

發展署表示，今年1月起擴大國旅暖冬遊的補助至全台縣市皆可適用，加上春節旺季來臨，目前已經有許多住宿業者在台灣就業通網站大舉徵才，包括遠雄悅來大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、礁溪長榮鳳凰酒店等業者釋出職缺，其中華園飯店財務部主管薪資上看6.5萬元，紛紛祭出高薪搶才。