春節封關前難逃量能魔咒　台指期小幅開高力守9800點關卡之上

▲農曆年封關倒數，外資與三大法人買盤縮手，台股、台指期近期量能持續低迷。（圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

美股4大指數漲多跌少，不過隨著台股春節封關倒數，外資近期買超縮手，難逃低量魔咒，台指期今（24）日小漲開出，電子期指、金融期指同步彈回盤上整理，早盤上漲15點，指數力守在9800點關卡。

美國企業財報表現亮眼，一掃美中貿易戰陰霾走勢，美股3大指數小幅收高，其中道瓊工業平均指數終場上漲171.14點，漲幅0.7%，收在24575.62點；那斯達克指數也漲5.41點，漲幅0.08%，以7025.77點作收；標準普爾500指數收高5.8點，漲幅0.22%，收報2638.7點；費城半導體指數尾盤下挫7.41點，跌幅0.62%，收1185.96點。

股期雙市震盪收黑，指數力守9800點關卡之上，台股昨天量縮走低，蘋概三雄走弱，其他類股漲跌互見，盤中一下跌至9869.54點，終場下跌48.26點，收在9846.4點，成交金額僅652.54億元，三大法人合計買超2.1億元，其中自營商賣超10.2億元，投信買超3.78億元，外資及陸資買超8.52億元。

台指期周二也持橫盤整理走勢，3大期指均呈現逆價差，尾盤下跌277點，以9818點作收，與現貨相較，逆價差28.4點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5938口至2萬2196口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5762口至4萬8254口。