不要再把樂高當玩具！研究：投資報酬率比某些股票、債券高

▲樂高積木深受大小朋友喜愛，國外研究指出，增值機率相當高。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

你玩過樂高積木（LEGO）嗎？或許你認為他只是玩具，但其實樂高積木是一個非常好的投資標的，據一項俄羅斯研究指出，部分樂高的投資報酬率竟然比某些美國股票和債券還要高。

據《彭博》報導，樂高積木（LEGO）式許多大人和小孩的心頭好，但現在樂高可不單單只是玩具，據俄羅斯國立高等經濟學院（National Research University Higher School of Economics）教授Victoria Dobrynskaya所發表的《LEGO - The Toy of Smart Investors》論文，文中分析認為，部分主題樂高相當值得投資。

該教授分析調查了1987年至2015年約2300套樂高積木的原始販售價格和轉賣價格，意外發現有不少樂高積木系列非常值得投資。其中樂高《哈利波特》的「霍格華茲城堡」（Hogwarts castle）和樂高《星際大戰》的「絕地星際戰機」（Jedi Star fighters）的年收益達到11%。

樂高《星際大戰》的「Darth Revan」是一個更為極端的例子，該款在2014年上市時為3.99美元，但隔一年在拍賣網站eBay上的價格飆升至28.46美元，升值幅度相當大。其他像是「Super Heroes」系列的積木，也都非常值得投資。但「辛普森家庭」系列的樂高卻是唯一出現跌價的樂高，平均跌價約3.5％。