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批高階人才為「錢」什麼都能出賣　謝金河：關鍵的國安問題

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若是高階人才、高級知識份子這麼沒有品德，為了錢，什麼都可以出賣，那麼台灣最後剩下什麼？單身，上班族。（圖／翻攝自達志／示意圖）

▲謝金河認為，若是高階人才、高級知識份子這麼沒有品德，為了錢，什麼都可以出賣，那麼台灣最後剩下什麼？。（示意圖／達志示意圖）

財經中心／綜合報導

近年來台灣的科技業人才常被中國大陸企業高薪挖角，這其實不是壞事，但若是將原企業的機密技術帶著一起跳槽，那是科技產業的最大禁忌，謝金河更認為這才關鍵的國安問題

財信傳媒集團董事長謝金河23日在臉書發文提到兩起企業員工夾帶機密技術跳槽至對岸的案例，他認為，過去十幾年來，中國大陸企業經常以人民幣高薪來挖角台灣專業人才，像是新竹的台元科技園區裡，就有很多大陸企業在台灣成立子公司，藉此挖角台灣專業人才。

其實好人才若是憑藉一己之所長來換取高薪跳槽，相當正常，良禽擇木而棲，並非是壞事，但跳槽的同時，若是夾帶原公司的機密技術，那就會成為科技產業最大的禁忌，更可能構成國安問題。

謝金河指出，近年來大陸企業有相當多技術來自全球各國，而因為兩岸間特殊的關係，台灣成了大陸彎道超車的最佳捷徑。過去台灣面板廠實力極強，但有成千上百人被華星光電、京東方挖角，如今大陸在這方面變成老虎，而我們則變成小貓。最近出問題的三安光電也是一項例子，該公司一度入主璨圓，更一度是晶電大股東，導致台灣LED人才源源不絕去三安光電及木林森報到。

近幾年大陸企業拿了國家補貼快速擴廠，一下子就把台灣企業打成碎片化，我國太陽能產業就是這樣被打掛的。謝金河指出，這次美中貿貿易戰，美國對智慧財產權最在乎，台灣處在美中對峙中間，若企業對於維護企業營運機密、技術專利等方面這麼不用心，可能正是台灣最大的傷害。而若是高階人才、高級知識份子這麼沒有品德，為了錢，什麼都可以出賣，那麼台灣最後剩下什麼？

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關鍵字：謝金河,國安問題,科技產業,竊取技術,高薪挖角,中國大陸,台灣,美中貿易戰

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