「鋼市3月觸底反彈！」中鋼董座：下半年邁入旺季　營運表現可期

▲中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市延續多季榮景，但美中貿易戰為最大變數，中鋼將延至今年三月再召開第二季廠盤會議，為其開盤史上首度延後廠盤會議。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，衝擊鋼市行情，中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市可望在今年三月迎來反轉，今年下半年隨著前瞻計劃、基礎建設需求陸續開出，可望邁入旺季，挹注營運表現可期。

為因應美中貿易戰談判初步結論，將在今年三月初出爐，翁朝棟表示，中鋼原訂二月下旬召開第二季廠盤會議，為避免誤判情勢，將延至三月再開盤，這也是中鋼開盤史上首度延後廠盤會議。

鋼市延續多季榮景，但美中貿易戰為最大變數，不僅世界景氣受到影響，大陸車市等表現亦有受壓，外界仍密切關注美中談判進度。

翁朝棟表示，目前外界對雙方釋出訊息均屬正面解讀，大陸鋼市也有止跌訊息，預期鋼價緩步落底，三月將觸底反彈，第二季可望有穩定表現。

另外，離岸風電今年度躉購費率未定，沃旭能源上周五（19日）證實已發函給在台合作供應商，停止執行已動工合約，不僅對國內風電產業投下震撼彈，恐也衝擊風電協力廠商中鋼。

對此，翁朝棟表示，暫停合約不影響目前建廠工程，但下一步是否取消訂單才是關鍵，仍必須視政府能否適度提高躉購費率而定，而本月31 日政府就會公告躉購費率，他相信政府會給出一個合理的價格。