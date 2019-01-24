喜迎飛機換機潮　「波音、空巴都依靠的航太龍頭！」 漢翔股價創波段新高

▲漢翔公司董事長廖榮鑫指出，全球第一大飛機製造商波音公司預估，在未來二十年間，全球航空公司將需要採購39620架新飛機，此龐大商機將是航太供應鏈的兵家必爭之地。（圖／漢翔公司提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠2020年客機將全數轉為LEAP引擎，以及獨門生意「國造高教機」的量產，國內航太龍頭漢翔公司近期受到法人青睞，持續有買盤進駐，股價昨（23）日收在32.9元、漲幅近3%，不僅創下波段新高，也成為盤面焦點股。

法人分析表示，國際兩大飛機製造商波音及空中巴士公司，自2016年起將新開發的LEAP引擎導入商用，自去年第三季起，LEAP鍛造件缺料已獲得解決，加上CFM公司已正式宣示，自2020年起旗下出貨將全數轉為LEAP引擎，預估漢翔的民航機業務可望受惠。

另外，漢翔製造的第一架鳳展F-16V戰機，在去年第四季已通過戰鬥要求標準，今年起將加速交機；法人表示，該計劃預算達1296億元，平均每年將交付27至28架，可望推升漢翔本業營運，長期獲利可期。

法人表示，漢翔目前的LEAP引擎出貨轉強，除帶動去年度的民機營收恢復成長外，也帶出基本面的長期轉機；看好LEAP引擎出貨需求長期上升，漢翔今年營運表現可望長期看旺。