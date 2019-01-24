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棄北大光環創業成英語教學達人　盲目擴張面臨最大虧損危機

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▲新東方教育集團董事長俞敏洪。（圖／CFP）

▲ 新東方教育集團董事長俞敏洪。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

新東方教育董事長俞敏洪拚了三次高考才進入北大，並且得到了在北大任教的夢想職業，但他後來卻出走創業，而他所成立的新東方，現在也順利成為了大陸補教界龍頭，但近年的盲目擴張卻讓它陷入「賺錢但沒利潤」的危機當中。

綜合陸媒報導，1962年，俞敏洪出生在江蘇省江陰市夏港街道葫橋村的一個農村家庭。1979年，縣里成立一個外語補習班，俞敏洪也報名了，這是他第一次有系統地學習外語，歷經三次高考，1980年他考入北京大學西語系，本科畢業後留在北大任教。

1991年俞敏洪從北大離開，進入民營教育領域，1993年他創辦北京新東方學校，從事英語考試強化教學。剛創業時的新東方十分簡陋，一間10平方的小屋，、一張破桌子、一把破椅子、一堆用毛筆字寫的小廣告和一個黏貼廣告的膠水桶，除了腦子裡的英語教學知識，這是俞敏洪的所有家當。每天晚上，俞敏洪會騎著破自行車在北京寒風中穿梭於大街小巷刷廣告，手凍麻了，就喝二鍋頭暖身子。

1995年，俞敏洪發現出國留學的人越來越多，其實與改革開放有著密切聯繫，他還意識到應該要鼓勵留學生回國發展，於是新東方提出「出國留學的橋樑，歸國創業的彩虹」這類標語。當時，新東方的學生已經達到一萬五千人，有了穩固的基礎和明確的信念後，新東方進入成長的黃金時期。

除了對學生的呼籲，新東方也提出「讓優秀的教師富起來」，這也是俞敏洪帶給教育界的一個重大觀念轉變。在那段時期「教授年薪十萬」一度是大陸各大媒體炒作的焦點，有實誠的老教授，面對著十萬塊錢甚至拿都不敢拿。但俞敏洪卻認為，實行教育的人值得獲得這些錢，那時他的個人資產至少達到了1億，而這些錢也是憑藉教書獲取的。

出身北大、更在北大講台上教書多年的俞敏洪，憑藉多年的鑽研，以專家的身份在同業中脫穎而出，他和他的新東方將一般人望而生畏的托福、GRE考試變成了福特汽車式的生產線，不斷為全球的英語最高得分者貼上「新東方製造」的標籤

新東方的大成功引來了其他人爭相仿效，但在別人開始模仿新東方時，它卻向著全方位的教育集團邁進。以培訓為核心，開拓親子、兒少、中學教育、基礎英語培訓、大學英語及考研培訓、出國考試培訓、多語種培訓等多個培訓體系，還延伸到了出版公司，且開啟了遠端教育模式

新東方教育也由兄弟式合夥企業轉為家庭式合夥企業，最後成為了一間上市公司，俞敏洪在2006年帶領新東方教育赴美上市，造就了一批教育界的富翁

截至2018年11月30日，新東方當季度學生報名人數約為232萬，同比上升23.6%；學習中心總數達1125家，與2017年同期相比新增185家（2017年同期學習中心總數為940家），與上季度相比增加25家；學校總數則是89家。

▲▼ 新東方。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 新東方集團大樓。（圖／翻攝自百度百科）

營收增長刺激股價大漲　虧損也再創新高

新東方在美國時間1月22日盤前公布2019財年第二季度財報，在政策和監管層面大力整頓課外培訓機構的環境下，新東方在第二財季中淨收入逾5.97億美元，同比增長27.8%，因成績超乎預期，讓新東方股價一度大漲16%。

不過更值得注意的是，這也是新東方自2006年登陸紐交所以來，財報中出現的季度最大幅度虧損，運營虧損約為2900萬美元，去年同期運營虧損約為1300萬美元。

這是新東方上市12年以來第二次在季報出現虧損，也是最大的季度虧損額。新東方上一次出現虧損是在2012年，當年因以做空中概股知名的「渾水公司」發布報告，質疑新東方財務報告存在欺詐，建議「強力賣出」新東方股票，受這份報告影響，新東方股價一夕暴跌35.02%。2013財年二季度，新東方淨虧損達到1580萬美元，為其上市後首次季度虧損，股價最低跌至9.41美元。

事實上，這次巨額虧損早有預警，根據數據顯示，新東方自2015年起開始增加課堂招生量和課程數，連續5個季度學習中心保持高增長，2019財年一季報顯示，新東方又在現有城市增設了18個學習中心。

在這樣快速擴張的情形下，五年來新東方營收幾乎翻了一倍，但淨利潤卻一直維持在2億-3億元之間，變成「增收不增利」的情況，2017至2018財年間，新東方營收增加了6.47億美元，但淨利潤只增加了0.22億美元。

此外，合規成本也是新東方需要擔心的問題。分析師指出，政府對培訓機構監管治理加強的影響逐漸在上市公司財報中顯現，2018年政府展開了一系列針對校外培訓機構的整治，將給新東方及許多K12培訓機構帶來學校硬體合規和師資合規的考驗

花旗分析師曾公開指出，近50%的新東方K12教師可能沒有教師資格，新東方首席財務長楊志輝也曾表示，對於沒有獲得教師資格證的老師需要回到原籍考試，新東方也會通過多種途徑配合政府完成師資合規的行動。

再者，目前新東方更遇上了大陸在線教育行業高速發展的時期。根據艾瑞諮詢統計，2016年大陸在線教育整體規模達1560.2億元，同比增長27.3%，同時預計2017-2019年仍將維持20%左右的年均複合增速，至2019年中國在線教育市場有望達2692.6億元。

新東方現在的經爭對手，除了老牌培訓機構滬江網的威脅外，主攻少兒英語賽道的VIPKID、噠噠英語、51talk也在學前教育領域與新東方正面競爭。專家分析，當資本逐漸集中在某些企業之後，新東方的競爭只會越來越激烈

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