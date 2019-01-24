旅遊數位化程度排名　已開發國家排名普遍較低

▲許多人現在出國旅遊時都會利用數位工具來協助自己。（圖／免費圖庫pexels）

財經中心／綜合報導

許多人現在出國旅遊時都會利用數位工具來協助自己，但據英國旅遊預約平臺的調查，日本、德國等已開發國家在25個國家裡旅遊時利用數位工具的程度相對較低。

據《日經新聞》報導，英國旅遊預約平臺提供商Travelport公司以每年至少搭乘一次往返航班的遊客進行調查，樣本數分別來自25個國家，共有1.6萬多人。結果顯示，遊客的數位工具利用程度，最高的是印度，再來依序是印尼、巴西、中國大陸、奈及利亞。

▲據英國旅遊預約平臺的調查，日本、德國等已開發國家在25個國家裡旅遊時利用數位工具的程度相對較低。（示意圖／達志影像）

據了解，全球旅客在安排出國旅遊時，約會使用到10～12個APP，包括訂機票、查詢行程、訂房等等。在休閒旅遊領域，有68％的用戶希望這類APP要具備「搜索和預約機票」功能，也有67％的用戶希望具有「讓旅程一目了然」的功能；在商務差旅部分就不同了，有高達68％的用戶認為這類APP需具備能「預約酒店和租車」的功能。

而面對「從未通過智慧手機進行旅遊預約和結算」的這題，中國大陸僅有3%，韓國和土耳其也只有9％，但日本、德國、加拿大等已開發國家卻分別高達38％、51％和51％。報導分析，在中國大陸攜程旅行網擁有大量用戶，同時電子結算系統也發達，很多人會選擇透過智慧手機一次完成預約及結算。

「過智慧手機或人工智慧（AI）音箱等語音識別進行旅遊相關搜索」的調查中，中國大陸、土耳其有高達72％的用戶會選擇，但日本、加拿大和德國則只有33％，並列最後一名。

遊客數位工具使用程度排名：

1.印度

2.印尼

3.巴西

4中國大陸.

5.奈及利亞

6.阿聯酋

7.土耳其

8.沙烏地阿拉伯

9.哥倫比亞

10.墨西哥

11.南非

12.新加坡

13.阿根廷

14.韓國

15.香港

16.美國

17.俄羅斯

18.義大利

19.西班牙

20.法國

21.澳洲

22.加拿大

23.英國

24.日本

25.德國