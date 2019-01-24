　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼真寵。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

從攝影視覺美術陳設造型設計等，整部電影講究得正如同宮廷般的精緻，導演在運鏡上做足功課，可見其想傳達的視覺野心，而宮廷的故事看過不少，像這般務實拍攝的細緻感卻不多，沒有電腦調色的科技位，倒是幾分膠片質感的實力風格，整部電影劇情故事流暢，三個女人演技爐火純青，所有的卡司都到位，宮廷豪奢的政客設計也一覽無遺，這部真實故事改編的安妮女王，非常推薦。

孤獨的女王是可以想像的，但是她獨自處理政務部分，這才想像到古代沒有電燈，光靠燭光難怪眼睛都壞掉，所以勤政愛民的皇帝，肯定視力很差，許多宮廷內的細膩透過劇本呈現，即使看過許多宮廷電影，真寵算是最細膩精緻的了，包括宮女如何洗澡睡覺，清潔事務有哪些風險等等，還有一個女王事實上有可能並非被專業照顧著，可能圍繞著虎豹豺狼都只等著她往生也說不定，典型的命貴身賤。

評價超高的作品，女王已經拿到金球獎最佳女主角，買票不會後悔的歷史鉅作。

片　　名：真寵
英文名稱：The Favourite
類　　型：劇情
上映日期：2019-01-25
片　　長：130分鐘
導　　演：尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)
演　　員：艾瑪史東(Emma Stone) 、 瑞秋懷茲(Rachel Weisz) 、 奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman) 、 尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)、 喬歐文(Joe Alwyn)
國　　家：愛爾蘭、英國、美國
語　　言：英語
發行公司：福斯

劇情大綱

18世紀初的大不列顛王國，身處與法國綿延不絕的戰火之中，也正是在這個動盪不安的時代，虛弱的安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼 飾）一舉登上了王位寶座。然而，在這位體弱多病且性格乖戾多變的女王背後，真正在打理國家政事的實為她的閨蜜莎拉夫人（瑞秋懷茲 飾）。

一天，一位新的女侍從阿比蓋爾（艾瑪史東 飾）來到了她們的生活之中，她的靈巧聰穎成功吸引莎拉夫人並將她納入麾下；然而，她不知道的是，阿比蓋爾早已將這個得來不易的機會，視為自己登上貴族之路的重要踏板。

當莎拉夫人對宮廷內明爭暗鬥的權利鬥爭感到厭倦無比時，阿比蓋爾也順理成章的替補上女王身邊的空缺。她們超出友誼且快速萌芽發展的情誼，給了她一個滿足自己野心的機會。她告訴自己，她絕不會讓任何女人、男人、政客以及所有無關緊要的事物成為她的絆腳石。

▲▼真寵。（圖／imdb）

▲兩黨之爭，到底誰才是真正愛民，古今皆有此疑惑？

▲▼真寵。（圖／imdb）

▲安妮依賴著長期照顧自己的閨蜜莎拉夫人。

▲▼真寵。（圖／imdb）

▲懂得撒嬌裝弱爭取地位後，露出猙獰真面目。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
尾牙播錯片！她開房男員工「歡樂偷情照」流出全場傻眼
白癡公主「封奶7年真相」邪惡視角A罩杯升級網激推

關鍵字：瘋電影,真寵,賴賴,艾瑪史東(Emma Stone) ,瑞秋懷茲(Rachel Weisz) ,奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

瘋電影／寒單　窮得有骨氣犯罪就贖罪

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

瘋電影／寒單　窮得有骨氣犯罪就贖罪

挺好友邦茲、火箭人入選名人堂　A-Rod：祈禱我也能進

八大行業「尾牙最大獎」是這個！她揭曉超酷獎品　全場男性暴動了

美女同事買飲料！他轉頭看「OL限定杯套」傻眼　網笑噴：難怪雙面膠不見了

知名牙醫涉偷拍診所病患如廁　理由超瞎「找出誰踩髒馬桶」

特種部隊心急鎮暴一般市民！韓慘案「大樓起火活生生燒死6人」

「閃電」博爾特職業足球夢醒　宣布運動員生涯結束想改從商

2.3萬人搶住桃園　台北房價高、高雄工作少致人口外流

陳思宇喊冤常被抗議敬老金險被打　柯文哲：過渡期抱怨

以後不能偷看Line了！　新iPhone為降低成本取消3D Touch　

阿桑推8月孕婦肚子搶博愛座　她繃回家曝「懷孕辛酸史」：怕寶寶跑出來

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

賢明女王安妮的後宮故事

窮得有骨氣犯罪就贖罪

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

毒你愛上我

葉文忠／蔡政府的九九神功

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

《大姊當家》高畑充希爆紅

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

奈奈：對付大男人主義的另一半

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

更多熱門

相關新聞

窮得有骨氣犯罪就贖罪

正月十五，夜晚的街頭鑼鼓喧天，炮炸寒單爺現場擠滿了人潮，肉身寒單阿義站在神轎上，威風凜凜地接受信徒丟上鞭炮轟炸。忽然間，成堆的炸藥被引爆，震耳欲聾，尖叫聲不斷......

克拉拉的奇幻歷險

《真寵》導演「摸黑」培養感情

當英雄世界瘋了　

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

女植物人產子案　兇手抓到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮是他家的

小玉曾是偶像練習生！「2罪狀犯老闆大忌」囂張解約

鼻屎怪現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱

2019這5大星座財運旺到爆！

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面