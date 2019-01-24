瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

從攝影視覺美術陳設造型設計等，整部電影講究得正如同宮廷般的精緻，導演在運鏡上做足功課，可見其想傳達的視覺野心，而宮廷的故事看過不少，像這般務實拍攝的細緻感卻不多，沒有電腦調色的科技位，倒是幾分膠片質感的實力風格，整部電影劇情故事流暢，三個女人演技爐火純青，所有的卡司都到位，宮廷豪奢的政客設計也一覽無遺，這部真實故事改編的安妮女王，非常推薦。

孤獨的女王是可以想像的，但是她獨自處理政務部分，這才想像到古代沒有電燈，光靠燭光難怪眼睛都壞掉，所以勤政愛民的皇帝，肯定視力很差，許多宮廷內的細膩透過劇本呈現，即使看過許多宮廷電影，真寵算是最細膩精緻的了，包括宮女如何洗澡睡覺，清潔事務有哪些風險等等，還有一個女王事實上有可能並非被專業照顧著，可能圍繞著虎豹豺狼都只等著她往生也說不定，典型的命貴身賤。

評價超高的作品，女王已經拿到金球獎最佳女主角，買票不會後悔的歷史鉅作。

片 名：真寵

英文名稱：The Favourite

類 型：劇情

上映日期：2019-01-25

片 長：130分鐘

導 演：尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)

演 員：艾瑪史東(Emma Stone) 、 瑞秋懷茲(Rachel Weisz) 、 奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman) 、 尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)、 喬歐文(Joe Alwyn)

國 家：愛爾蘭、英國、美國

語 言：英語

發行公司：福斯

劇情大綱



18世紀初的大不列顛王國，身處與法國綿延不絕的戰火之中，也正是在這個動盪不安的時代，虛弱的安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼 飾）一舉登上了王位寶座。然而，在這位體弱多病且性格乖戾多變的女王背後，真正在打理國家政事的實為她的閨蜜莎拉夫人（瑞秋懷茲 飾）。



一天，一位新的女侍從阿比蓋爾（艾瑪史東 飾）來到了她們的生活之中，她的靈巧聰穎成功吸引莎拉夫人並將她納入麾下；然而，她不知道的是，阿比蓋爾早已將這個得來不易的機會，視為自己登上貴族之路的重要踏板。

當莎拉夫人對宮廷內明爭暗鬥的權利鬥爭感到厭倦無比時，阿比蓋爾也順理成章的替補上女王身邊的空缺。她們超出友誼且快速萌芽發展的情誼，給了她一個滿足自己野心的機會。她告訴自己，她絕不會讓任何女人、男人、政客以及所有無關緊要的事物成為她的絆腳石。

▲兩黨之爭，到底誰才是真正愛民，古今皆有此疑惑？

▲安妮依賴著長期照顧自己的閨蜜莎拉夫人。

▲懂得撒嬌裝弱爭取地位後，露出猙獰真面目。



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