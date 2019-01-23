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政府帶頭防華為禁用華為手機　王文淵：非高官不擔心

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▲▼為了防堵華為手機竊取台灣機密，政府開始陸續防堵相關單位使用華為手機，王文淵笑說，他又不是政府高官，不會擔心。（圖／記者季相儒攝）

▲為了防堵華為手機竊取台灣機密，政府開始陸續防堵相關單位使用華為手機，王文淵笑說，他又不是政府高官，不會擔心。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／台北報導

台塑公司（1301）今天舉行歲末暮年會，台塑集團總裁王文淵表示，他有兩隻手機，但只有一隻有裝SIM卡，而且「又不是擔任政府高官」，又沒有人要竊聽他，不擔心中國手機。

工研院及資策會陸續宣布禁用員工使用華為手機連上內網，希望防堵華為竊取機密文件，另外經濟部過去也說，政府也禁止採購大陸手機，內部通訊也都使用國產的揪科，希望杜絕資料外洩的問題。

當工研院、資策會都開始禁用華為手機時，台塑集團總裁王文淵被問到是否會擔心，王文淵笑說，他有兩隻手機，一支大陸品牌，一隻是蘋果手機，但只有一隻有裝SIM卡，會買大陸手機是因為「照相功能很好」。

現場記者問是否擔心重要資訊會外流，王文淵說，他又不是政府高官，又沒有人要偷聽，哪有這麼無聊。

台塑董事長林健男表示，感謝過去一年同仁打拼去年營收達到2303億元，稅前570億元，創下台塑成立以來最高紀錄，各子公司表現都不錯，不過從去年下半年開始，受到中美貿易戰等不確定性因素影響，全球經濟出現亂流，因此預估今年將面臨嚴酷的挑戰。

▼為了防堵華為手機竊取台灣機密，政府開始陸續防堵相關單位使用華為手機，王文淵笑說，他又不是政府高官，不會擔心。（圖／記者季相儒攝）

▲▼為了防堵華為手機竊取台灣機密，政府開始陸續防堵相關單位使用華為手機，王文淵笑說，他又不是政府高官，不會擔心。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：台塑,華為,防堵,經濟部,工研院,資策會

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