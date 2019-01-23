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天然氣發電　嘉惠電力105億聯貸完成　滿足45萬家庭用電

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▲▼嘉惠電力105億元聯貸案，由遠東集團董事長徐旭東（左）、臺灣銀行董事長呂桔誠（右）主持。（圖／台銀提供）

▲嘉惠電力105億元聯貸案，由遠東集團董事長徐旭東（左）、台灣銀行董事長呂桔誠（右）主持。（圖／台銀提供）

記者吳靜君／台北報導

遠東集團下亞泥轉投資的嘉惠電力為了「嘉惠電廠二期擴建案」由台銀為首主辦完成105億元聯貸案，共計有10家銀行參與。

台銀表示，105億元聯貸案是為支應「嘉惠電廠第二期擴建案」、電廠營運週轉金及相關合約保證所需，由台銀擔任統籌主辦銀行，並邀集彰化銀行、合作金庫、第一銀行及上海商業銀行共同主辦，並由華南銀行、土地銀行、台企銀、永豐銀行及玉山銀行等10家共同參與。

主辦行台銀表示，遠東集團以工業起家，對電力需求及臺灣電力的發展也特別重視。嘉惠電力於嘉義縣民雄鄉設置第一期電廠67萬瓩燃氣發電機組已於92年12月15日商轉，在經營團隊的努力下，迄今無任何重大工安事故，機組可用率每年均達99%以上，運轉效率良好，經營管理能力備受肯定。

為配合政府能源政策，支持臺灣發展綠能產業，再規劃「嘉惠電廠第二期擴建案」設置51萬瓩燃氣發電機組，預估每年增加超過17億度發電量，增加的發電量可滿足約45萬戶家庭用電。政府極力推動綠色能源，在確保穩定供電及環保考量下，以燃氣取代燃煤漸成趨勢。

台銀指出，嘉惠電力在行政院的「穩定供電、空污改善」政策藍圖及全台供電安全上將扮演重要角色。聯貸案順利籌組完成，將有助嘉惠二期電廠擴建案之進行及提升嘉惠電力營運競爭力。該聯貸案由遠東集團董事長徐旭東和台銀董事長呂桔誠共同簽訂105億元、20年期的天然氣發電聯合授信案合約。

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關鍵字：台銀,聯貸,嘉惠電力,天然氣發電

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