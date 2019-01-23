殺破底！5大銀行新承做房貸利率1.617%創9年新低



▲央行。（圖／記者劉姵呈攝）

財經中心／台北報導

台灣央行今（23）日公布12月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀）新承作房貸來到459.16億元，月增16.8億元，不過利率續降至1.617%，不僅續創2010年6月以來新低，也是歷史次低，距離歷史最低點1.616%僅一步之遙。銀行主管表示，各銀行積極用低息搶攻房市，讓五大行庫「被迫」跟進。

銀行業者認為，可能是受到各銀行以「超低」房貸利率搶市、年底又是衝刺業績的高峰期、加上年底的整批房貸分戶貸款（指新成交屋房貸利率），使去年12月五大銀行新承做房貸利率達1.617%，創下歷史次低紀錄。

央行說明，雖 12 月購屋貸款較前一年度同期減少，不過全年購屋貸款達 4941 億元，高於 2017 年 4614 億元，年增 7.1%，整體房貸規模還是增加，可解讀房市處在溫和復甦態勢。

央行進一步指出，年底適逢購屋旺季，且銀行積極承做房貸業務，使12月購物貸款較上月增加，其中，青年安心成家專案占比從上月占比12.8% 升至14.1%，也就是從56.6億元增至64.5億元。

銀行主管表示，五大銀行新承做房貸利率一路破底，主因是各銀行積極用低息搶攻房市，讓五大行庫「被迫」跟進，甚至如台銀2019年起接手公教人員的「築巢優利貸」，也可能牽動新承做房貸利率的高低。而年底也是銀行衝刺業績的時期，年底也有大量的整批分戶貸款，加上「青年安心成家」（政策性貸款利率低）佔比很高等多項原因，導致去年底房貸利率創下歷史次低。

不過，央行主管表示，五大銀行在整體房貸市占率雖下滑，但占比仍逾37%，且2019年起「築巢優利貸」將由台銀辦理，名次也可能出現變化，因此五大銀行承做房貸金額與利率變動情況，仍可視為房市景氣指標。