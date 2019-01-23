NCC允許MOD自組頻道　有線寬頻產業協會： 依法律途徑尋求救濟

▲NCC允許MOD自組頻道，有線寬頻協會： 依法律途徑尋求救濟。（圖／視覺中國）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）允許中華電信MOD可以自組頻道套餐，台灣有線寬頻產業協會表示，這屆NCC委員會推翻自2006年起歷屆委員會議的決議，此舉已將MOD的媒體角色揭露無疑，公然違反黨政軍不得投資媒體的法律和國家政策，將不排除依法律途徑尋求救濟。

台灣有線寬頻產業協會指出，「有線廣播電視法」禁止黨政軍投資，當時為「解套」中華電信MOD超過1/3的官股投資，2006年NCC委員會要求MOD「不得組合頻道」，把MOD與「媒體」的角色做出區隔。本屆NCC委員推翻過去基於法律基礎所做的決議，准許MOD組合頻道，已讓媒體本質與角色曝露無遺，但卻不需要受到黨政軍不得投資媒體的法律約束，而同屬於相同服務的有線電視系統卻必須受到黨政軍不得投資的管制。

對於NCC把有線電視系統屬「封閉型平台」，MOD是「開放型平台」的說法，協會表示，眾所周知，MOD的服務型態其實也屬於「封閉型平台」，只是為了迴避黨政軍規定，NCC在2006年為MOD想出「不得自組頻道故不屬媒體」的解決方案，而自稱「開放型平台」。

協會呼籲NCC，應該重新審視檢討此一決議是否符合相關規定？是否對同屬媒體平台的有線電視系統給予落差過大的不公平待遇？有線電視長期因頻道編排而適用黨政軍條款，受到廣電法令的重重管制，為何MOD可完全排除在外，無適用餘地？將不排除依法律途徑尋求救濟。