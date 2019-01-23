美中貿易戰延燒　中菲行：「台商生產基地向南移動！」新加坡子公司正式成立

▲國際物流集團中菲行二度入圍全球貨運年度大賞，今年首度入圍「最佳海運」決選名單。（圖／中菲行提供）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，牽動台商生產基地大挪移。中菲行國際物流集團表示，為強化雙品牌空、海運服務，集團旗下海運子公司Diversified Freight System (Singapore) Pte. Ltd.已正式開幕，搶攻東南亞區域的物流新商機。



大陸商務部新聞發言人高峰已證實，大陸副總理劉鶴將於1月30日至31日訪美，與美國財政部長米努勤、貿易代表賴海哲舉行經貿磋商，市場解讀美中貿易戰可望露出曙光。

▲中菲行國際物流集團位於新加坡機場物流園區中自由貿易區的保稅貨倉。（圖／中菲行提供）

中菲行集團執行長林天送表示，因應中美貿易戰的持續升溫及不確定性，眾多領導品牌製造商紛紛轉向東南亞生產，在關鍵時期，中菲行更要為全球客戶權衡與鋪路，於區域核心的新加坡加強投入人力與物力，以提供海運及物流貨倉客戶最完善的解決方案。

中菲行於新加坡耕耘近40年，位於新加坡機場物流園區的保稅貨倉占地14,000平方英尺，除了擁有可供1200個托盤放置的溫控區域與4個裝卸區，更提供優惠倉租，滿足客戶在自由貿易區能更有效地連接使用機場、港口與跨境卡車的轉運、多式聯運與海運併櫃服務。

展望後市，中菲行表示，除了設立專職的海運子公司之外，亦同時在自貿區強化保稅貨倉，便能讓客戶享有免稅優惠及24小時的清關服務。據統計，中菲行目前於東南亞雖已擁有38個行銷服務據點，近期將策略性加強其於區域貿易樞紐的物流服務。