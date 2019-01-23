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全台最大教育集團卓越　股價逼近百元大關

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▲台灣最大教育集團卓越成功股份有限公司旗下的「陳立教育」，將持續投入數位教育產品的開發及服務。（圖／卓越提供）

▲台灣最大教育集團卓越成功股份有限公司旗下的「陳立教育」，將持續投入數位教育產品的開發及服務。（圖／卓越提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大教育集團卓越受惠國高中部營收規模持續放大，今（23）日股價表現亮眼，盤中一度攻上104元、漲幅超過9%，終場收在99.2元，股價逼近百元大關。

卓越指出，近兩年集團積極完善教育事業K-12教育系統布局，目前於全台共15所分校已陸續架構國高中及國小班系，銷售成長表現受惠於擴大學員人數與完善K-12教育下持續成長，尤其從國中部營收比重自2017年的4.26％明顯提升至8.09％表現來看，已成為集團整體營運主要成長動能。

依據財報，卓越2018年12月份合併營收達新台幣7080萬元，由於受光纖事業標案完工認列月份較前一年不同，使得單月營收表現較2017年同期減少20.57％，惟受惠旗下教育事業與光纖事業保持良好成長動能，帶動2018年全年合併營收達9.21億元，亦較2017年成長5.60％，續寫全年營收歷史新高記錄。

展望後市，卓越表示目前已推出寒春一系列全科全班系之招生規劃，並持續強化行銷宣傳策略，創造國中部良好招生表現，再加上積極開拓國小小菁英學院課程，以期打造集團營運第三支箭，帶動集團未來營運保持良好成長動能。

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關鍵字：陳立教育,卓越,股價

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