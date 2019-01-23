央行聲明：「高雄幣」與「台東金幣」非法定貨幣　屬於優惠券概念



▲高雄市大高雄觀光協會與民間機構共同推動的紅利積點App「幣多多」，已於18日試營運上線。圖為民眾發文用高雄幣於夜市交易。（圖／翻攝PTT）

記者劉姵呈／綜合報導

高雄市推出「高雄幣」引發熱烈討論，而其實人口只有22萬人的台東縣，早在2年前就推出虛擬的「台東金幣」，為避免民眾將其與本行所發行的法償貨幣相混淆，中央銀行今（23）日特別聲明，「高雄幣」與「台東金幣」皆不是法償貨幣。

其實，中央銀行發行局局長施遵驊早就回應過媒體，高雄幣其實不是貨幣，是類似「優惠券」的概念。高雄要發行高雄幣之前，有透過公文詢問央行，但央行認為，這並不會影響新台幣的發行，所以表示樂觀其成。央行今日特別說明，我國的法償貨幣為「新台幣」，根據「中央銀行法」第13條規定，由央行專責發行，對境內一切支付具有法償效力。

高雄市大高雄觀光協會與民間機構共同推動的紅利積點App「幣多多」，已於18日試營運上線。作為繁榮地方經濟的「高雄幣」，央行說，本質是類似電子集點卡或優惠券，因為民眾只能在該市轄區內特約商家消費，可獲取支付金額一定比例的回饋，用以折抵下次消費。

而台東縣政府早在2年前建置在TTPush行動App上的「台東金幣」，本質與「高雄幣」相同，類似電子集點卡或兌換券，但獲取方式有所差異。民眾上網填寫縣府問卷、服務品質調查，或參與縣府活動後，有機會獲取數枚「台東金幣」作為獎勵。每10枚「台東金幣」等值1元新臺幣，可用以兌換該縣轄區內特約商家的商品或折價券，藉此鼓勵民眾參與公共事務。

央行特別指出，而「高雄幣」與「台東金幣」皆非央行所發行的法償貨幣，只是利用行動載具累積點數，限於當地特約商家消費使用的數位行銷工具，且有一定使用期限，並不影響央行新臺幣的發行與流通。