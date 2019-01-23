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台灣中油推「智慧綠能加油站」　嘉義示範站率先啟動

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▲▼嘉義示範站，台灣中油智慧綠能加油站，綠能，智能，共生。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油智慧綠能加油站─嘉義示範站，今天(23日)下午在嘉義啟動。（圖／台灣中油提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣中油公司推動能源轉型，第一階段「智慧綠能加油站」中的嘉義示範站，今（23）日在嘉義信義路站啟動，結合台灣中油「創能、儲能、用能」的推動目標，以太陽能產電，利用鋰離子電池儲能系統儲能，再透過智慧型EMS能源管理系統進行電力調節，提供加油站與電動機車充/換電需求，除呈現未來智慧綠能加油站的規劃藍圖，也充分展現台灣中油面臨轉型的規劃因應能力。

為配合政府政策，台灣中油推動智慧綠能加油站是以「示範先行 逐步擴展」方式，短期先以示範站形態，將加油站轉型成「台灣中油智慧綠能加油站」，進而找尋永續經營的商業模式，長期則規劃結合周邊社區形成能源共同體，發展成智慧綠能社區。

台灣中油選定嘉義信義路站、台南前鋒站做為第一階段「智慧綠能加油站」的示範點，其中嘉義示範站以電力自給自足為目標，其位於嘉義市主要交通幹道博愛路上（嘉義市西區博愛路二段519號）；而台南前鋒站則是以多元的電力與儲能應用為其特色，是具有燃料電池、釩液流及鈦酸鋰儲能系統的智慧綠能加油站。

▲▼嘉義示範站，台灣中油智慧綠能加油站，綠能，智能，共生。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油董事長戴謙(右)、嘉義市長黃敏惠(中)、三陽工業董事長吳清源(左)試乘電動機車。

今天嘉義示範站先行啟動，邀請產、官、學、研各領域專家及地方人士到場參與啟動儀式，台灣中油董事長戴謙、三陽工業董事長吳清源騎乘電動車入場，為典禮揭開序幕，並由與會貴賓手持象徵儲電系統的電池插入儲能系統，共同開啟「綠能、智能、共生」的全新時代。為了讓外界更了解該示範站的設計理念，啟用儀式後，台灣中油特安排導覽人員帶領貴賓，參觀快速充電樁及儲能系統等設備。

▲▼嘉義示範站，台灣中油智慧綠能加油站，綠能，智能，共生。（圖／台灣中油提供）
▲台灣中油董事長戴謙(左)、三陽工業董事長吳清源(右)騎乘電動機車入場。

該示範站以太陽能產電供應加油站營運所需，另供應電動機車充/換電使用，以達到創能、儲能、用能及智（節）能的整合性目標，整體設計為自給自足系統，創能、儲能都是單一設備。

▲▼嘉義示範站，台灣中油智慧綠能加油站，綠能，智能，共生。（圖／台灣中油提供）
▲嘉義示範站現場展示的電動機車及充換電設備。

在創能部分，示範站透過嘉義市豐沛日照及大場域太陽能發電系統，做為單一綠電來源，每日可產綠電約436度。此示範站採用500度先進鋰離子電池儲能系統，扮演著動態電力調節角色，以維持綠電品質穩定。從儲能電池模組到整體系統主體，皆有完善的安全監控系統與預警裝置，並通過多項國家與國際安全認證，確保儲能系統能夠在操作安全與維運安心兩大原則下進行運轉。

示範站另有智慧型EMS能源管理系統（Energy Management System）來進行電力調節，供給加油站與電動機車充/換電所需，讓綠能使用更有效率，達到智慧節能的效果。此外在現場另展示四輛配載台灣中油二代電池之快充電動機車，充分展現台灣中油在電池上的研發能量與企圖心。

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關鍵字：台灣中油,綠能,智能,共生,智慧,嘉義,台南

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