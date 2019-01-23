順藥LT1001長效止痛藥　獲美國劑型專利

▲順天醫藥董事長蔡長海博士。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

順天醫藥（6535），今天（23日）宣布，已經獲得美國專利事務所通知，旗下專利長效止痛新藥LT1001之劑型專利，已經在美國時間1月22日獲得核准公告，其專利號為US 10183018，專利期限至2035年9月27日止。

順藥總經理暨CEO林榮錦指出，旗下專利長效止痛新藥獲得美國劑型專利後，可望加速美國的市場授權推廣，目前已經有特定對象積極洽談合作事宜，並提出歐盟、中國大陸、日本等主要醫藥市場共20個國家的專利申請，其他國家專利申請正在審核中。

疼痛管理是醫療的重要一環，良好的疼痛管理，可以減輕病患痛苦，加快病人的康復速度，避免演變為慢性疼痛，提高病患生活品質，降低醫護人員與家屬的照護負擔，不過，近年來，由於鴉片類止痛藥的成癮性，導致許多人濫用，用藥過量致死案件逐年增加，美國總統川普甚至在2018年8月曾要求起訴美國的類鴉片藥物公司，因此，不易成癮與安全性高的止痛藥的市場需求，也隨之水漲船高。

LT1001為上市多年，具有高安全性評價的納布啡（Nalbuphine）的前驅藥藥物（prodrug），透過順藥的專利緩釋劑型包覆藥物分子，LT1001已經在2017年3月取得台灣藥證，並授權安美得生醫在台行銷，上市以來其銷售逐月穩定快速成長，已累積相當多使用經驗。

除了已經在台灣上市外，順天醫藥也將LT1001的大陸市場授權海科集團旗下的上海新探公司，進軍龐大的中國大陸市場，近期將在中國大陸進行上市前必要的臨床試驗。

此外，動物用止痛市場也相當可觀，順藥已在2018年年初，將動物用藥於美國、加拿大以及紐西蘭與澳洲的開發權利，授權給美國Skyline Vet Pharma，與其合作開發動物用止痛市場，以拓展其產品價值。