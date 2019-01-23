娶個媳婦好過年　父母贈新婚子女640萬以內免贈與稅

▲父母雙方送小孩結婚祝福，在640萬內可以免贈與稅。（圖／免費圖庫pxhere）

記者吳靜君／台北報導

有句話說「有錢沒錢娶個媳婦好過年」，財政部北區國稅局今（23）日指出，子女結婚的時候，父母常常會送小孩基金或者是房子作為新婚祝福，只要在640萬以內可以免贈與稅。

國稅局指出，許多人父母在子女結婚的時候會贈予小孩房子或基金，作為結婚的祝福，依據遺產與贈與稅的規定，新婚夫妻的父母在子女結婚時所贈與的財物，每人總額在100萬以內，就可以不計入當年贈與總額課稅。

國稅局舉例說明，陳先生的兒子如果結婚，在婚嫁贈與100萬元加上一般贈與220萬元，可不計入贈與總額課稅規定下，陳先生只要贈送給兒子的財物在320萬元以內，都可以免徵贈與稅；如果再加上陳太太的免稅額度，兩人合計贈與兒子640萬元以內的財物，都免徵贈與稅。

但是，新婚夫妻在申報所得稅上就要注意，新婚夫妻如果是在107年底前登記結婚，於108年5月辦理107年度綜合所得稅結算申報時，可自行選擇與配偶分別或合併辦理結算申報。但108年及以後年度的綜合所得稅，納稅義務人及配偶仍應依所得稅法第15條規定，合併辦理結算申報。

國稅局進一步表示，在結婚登記前後六個月內，父母對子女婚嫁的贈與，在辦理贈與稅申報時，除了贈與契約書、贈與人及受贈人雙方身分證明文件外，還要檢附子女辦妥婚姻登記的戶籍資料，以供稽徵機關查核。