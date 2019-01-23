「來超商洗衣服！」全家首開自助洗衣複合店　搶攻90億白帥帥商機

▲智能化、自動化是全家自助洗衣複合店的最大優勢，以會員App平台為核心，再以iOT與POS系統和洗衣系統串接，打造出對顧客最省事的自助洗衣步驟。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

超商再添新型態店型！全家便利超商今（23）日宣布，看好台灣自助洗衣蔚為趨勢，在新北市三重開出首家「自助洗衣複合店」，今年目標展店十家以上，搶攻年產值高達90.4億元的洗衣商機。

根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2017年台灣洗衣市場達到90.4億元，5年來成長14%，其中傳統洗衣店的店數萎縮，但自助洗衣店店數則成長超過一成，達到1360家，顯示自助洗衣市場的發展潛力尤高，「白帥帥」市場可期。

▲全家自助洗衣複合店主要鎖定小家庭和租屋族，因生活忙碌或空間不足，而對自助洗衣產生週期性的需求，具有「長尾」特性。（圖／全家提供）

全家執行副總經理吳勝福表示，便利商店與自助洗衣的功能複合下，除有助提高來客數，還同時具有提高來客停留時間的效益，帶動其他商品購買。這也是「全家」繼餐飲、生鮮複合店後，首度推出的「生活服務類」複合店型。

吳勝福進一步分析，全家自助洗衣複合店主要鎖定小家庭和租屋族，因生活忙碌或空間不足，而對自助洗衣產生週期性的需求，具有「長尾」特性。且自助洗衣業態以雨天和冬季衣物不易曬乾時為來客高峰，又恰好與便利商店以晴天和夏季為業績高峰具有互補性。



看好自助洗衣的複合功能，全家表示，新型態店將有機會提高便利商店本業的來客數，而顧客等待洗衣的時間也將轉化為停留在便利商店的時間，如座位經濟效益一般，將進一步帶動其他商品的銷售機會。