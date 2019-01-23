客運業司機春節最多連上9天班2.5萬人受影響　勞動部公告了

▲為解決年節疏運需求，勞動部今天公告客運業鬆綁七休一規定，不過有4項附加條件。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節9天連假即將到來，勞動部今（23）日公告客運業鬆綁七休一，必須符合4個附加條件才得以放寬，且須經工會或勞資會議同意，30人以上事業單位須通報地方主管機關，走完法定程序後才得以放寬，若違反相關法令，可依法開罰2萬元至100萬元，預估有2.5萬多人受影響。

為配合交通部執行疏運計畫，於年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，因應公眾生活便利所需，汽車客運業鬆綁七休一有4個附加條件，包括「勞工連續工作不得逾9日」、「勞工單日工作時間逾11小時的日數，不得連續逾3日」、「每日最多駕車時間不得逾10小時」、「連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間」。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，先前召開勞動基準諮詢會討論後，要求交通部提出配套措施，包括連續工作不得超過9天、單日工作時間逾11小時的日數，不得連續逾3日。

謝倩蒨說，後來在法規會上，考量勞工身心健康、公眾便利所需，客運業要遵守汽車運輸業管理規則，納入每天駕車不得逾10小時、連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間等2條件，並將討論結果作為勞基法第36條第4項可以調整例外的條件，前提是要配合交通部的疏運計畫，在年節等期間，符合相關規定才可施行。

謝倩蒨指出，公告後須經工會或勞資會議同意的程序，且雇主僱用勞工人數在30人以上者，應向當地主管機關備查，若尚未走完法定程序，則無法適用勞基法第36條第4條的例外情形，可處以2萬元至100萬元罰鍰。

根據勞動部統計，客運業駕駛從業人數約有2萬5000餘人。此外，勞動部已與交通部建立聯合稽查（含春安檢查計畫），並規劃擴大公共汽車客運業（含國道客運）勞動條件專案檢查，針對客運業駕駛之工作、休息、過勞預防等重點項目加強檢查。