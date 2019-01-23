鴻海及工研院蟬聯　廣達首登全球百大創新

▲鴻海集團董事長郭台銘。（圖／記者陳政錄攝）

記者姚惠茹／台北報導



科睿唯安（Clarivate Analytics）今天（23日）發表2018－2019年德溫特全球百大創新機構（Derwent Top 100 Global Innovators 2018-19）報告，台灣機構連6年進榜，其中鴻海和工研院連2年上榜，至於廣達則首次入選。

2018－2019年德溫特全球百大創新機構入選輪廓延續2017年趨勢，全球創新重鎮持續東移，亞洲共計48間機構入選，列各地區之首，美國以33間機構居次，歐洲則入榜19間機構位列第三，其中，俄羅斯今年因軟體公司卡巴斯基實驗室入選，得以首次進榜，另外，今年表現以硬體與電子產業穩居創新龍頭產業，值得注意的是，航太與國防產業入選機構數量倍增，化學製品與美妝產業、製藥產業，以及石油、天然氣與能源產業的入榜機構數量則微幅下滑。

科睿唯安台灣總經理范永銀表示，工研院在影響力指標的表現名列前茅，展現出工研院的技術能見度與對產業創新的影響力；鴻海則是在專利授權成功率方面擁有亮眼表現，顯見其優異的創新質量；而廣達在過去幾年其實已非常接近百大創新機構的入選行列，今年更在專利技術的全球化及影響力方面大有斬獲，成為首度進入德溫特全球百大創新機構的關鍵。

此外。在硬體與電子產業的全球入選機構中，廣達更是唯三的新進榜者之一，另外兩間為思科（Cisco）和小米，至於今年全球另外有四間機構首次進榜，包括比亞迪（BYD）、JFE鋼鐵株式會社（JFE Steel）、卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）和三菱化學（Mitsubishi Chemical Corporation）。

科睿唯安資深專利分析師Bob Stembridge分析，今年德溫特全球百大創新機構囊括三大趨勢，其一為持續致力於具有高影響力的創新技術，其二為大陸創新動能持續成長，其三則以熱門技術的人工智慧（AI）和5G行動通訊等兩個產業正快速成長，在今年的全球百大創新機構名單中，有31間企業的專利組合以人工智慧相關發明為主，而與5G相關的高科技領域創新發明專利家族（patent families）也已超過900件。