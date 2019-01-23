加強扶植本國自製節目　NCC延長外國節目不得接受冠名贊助時間

▲國家通訊傳播委員會（NCC）（圖／記者林睿康攝）



記者林睿康／台北報導

為加強扶持本國影視產業，國家通訊傳播委員會（NCC）今天（23日）通過「廣播/電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法」與「電視節目分級處理辦法」修正案，包括延長非本國自製節目不得接受冠名贊助之時段限制、放寬兒童節目贊助來源、放寬節目廣告區分認定、冠名贊助圖案大小不得超過頻道事業標識、新增限制政黨、候選人及公民投票案不得冠名贊助，以及全頻道普遍級的頻道業者，經報請主管機關備查後，得免標示分級標識。

NCC指出，「廣播/電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法」與「電視節目分級處理辦法」自民國105年年底發布施行已屆滿二年，經檢視施行成效、觀察廣播電視產業動態發展、蒐集國際作法和考量視聽眾反應等因素後，在23日通過修正案，內容如下：

一、廣播/電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法

1、延長非本國自製節目不得接受冠名贊助之時段限制，從晚間8時至10時延長為7時至11時，並給予6個月緩衝期。

2、維持兒童節目不得接受冠名贊助，惟放寬兒童節目贊助來源。

3、放寬節目廣告區分認定之規定。

4、冠名贊助圖案大小不得超過頻道事業之標識。

5、挹注商業利益為主，新增限制政黨、候選人及公民投票案不得冠名贊助。

二、電視節目分級處理辦法

考量國際間普遍以全普級頻道不需標示分級標識為慣例，參考美國、新加坡等國作法後，增訂有關於全普級頻道標示分級標識之規定，若屬全頻道普遍級之頻道業者，經報請主管機關備查後，得免標示分級標識。

NCC表示，近年來我國電視產業營收明顯衰退，業者如要投入本國節目製播必須有資金挹注，期盼透過這樣的調整，除了持續督促廣電業者加強自律，更能提升節目製播品質，謀取視聽眾及產業發展最大利益。