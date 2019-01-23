雙魚座去年存下最多錢　金牛座榮登投資獲利王

▲銀行公布大數據統計，去年雙魚座存下最多錢。（圖／記者陳亭伃攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

年終獎金近期將發放，是每個上班族最期盼的日子！根據銀行大數據分析，2018年雙魚座民眾存下來的錢最多，實際派的金牛座在基金投資獲利則稱霸。

根據台新銀行大數據分析，去(2018)年雙魚座是存款王，存下了最多的錢；在投資部分，則由金牛座在基金投資獲利上稱霸12星座。

另外，大數據也顯示，重視平衡的天秤座理財很「多元」，39歲以下的青壯年天秤座積極透過佈局保險、基金、定存等產品來分散風險；此外，具愛家形象的巨蟹座在購屋置產最積極，特別是青壯年巨蟹座購屋人數最多。

由於許多民眾在新年初始也希望了解自己的流年、運勢，台新銀行邀請星座專家唐綺陽精闢解析各星座2019年的整體運勢，其中火象星座財運旺；風象星座整年財運會來自於合作夥伴；水象星座今年應靠實力賺錢；而土象星座今年則較無偏財運，應多找機會並投資自己。

農曆新年將近，各星座民眾如何在新的一年為自己財富加分，台新銀行客群經營處副總經理史筱平建議，民眾若是想要穩健理財，可將部分資金投入保本且固定配息的定存，發揮「錢滾錢」的力量。以目前美元定存6個月期專案平均利率可達3.5%、人民幣6個月專案平均利率3.75%，除了優惠的利率外，還可預約減降本金，在遇到臨時資金需求時，不用像傳統定存必須解約致利息受到打折，資金運用更具靈活性。