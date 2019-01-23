台康投資16億啟用竹北廠　攜台耀、歐藥廠開發抗體新藥

▲台康團隊半夜從汐止廠出發騎到竹北廠為啟用典禮揭開序幕。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／竹北報導

台康生技（6589）今天 （23日） 正式在竹北生醫園區啟用「全新蛋白質藥物商業化量產工廠」，並在今天與歐洲Oncomatryx公司及台耀化學簽定三方合作，委託開發抗體複合體（ADC）新藥合約，同時展現雙喜臨門的成果。

台康生技是國內及亞洲少數專業生技製藥委託開發與製造(CDMO)公司，成立至今近六年來已陸續完成超過十項以上海外委託服務訂單，並持續開發國內外業務，新廠的建置完成也帶來各國在去年三期收案的自有產品EG12014，以及三項生物相似藥未來全球上市的商業化延續，新廠產能也將帶來國際藥廠及生技公司後期及即將上市產品CDMO的接單需求。

▲台康正式啟用斥資16億打造的竹北新廠。（圖／記者姚惠茹攝）

台康生技總經理劉理成表示，竹北蛋白質藥物新廠斥資16億新台幣興建，其中一條產線是以乳癌生物相似藥為主，預計最快可能在2021年上市，瞄準的是全球每年達70億美金的市場規模，另外一條的產線則是提供給客戶使用，為生技製藥委託開發與製造為主。

這個竹北全新生產廠，主要是採用最先進的2000公升單次使用反應器技術，可容納二條(3 x 2000L)的生產線，這次啟用的第一條生產線已安裝二個2x2000公升(共四個2000L)單次使用反應器，下游製程整合單次使用與傳統技術來取得最大效率與彈性，配合不同產品及階段開發需求，規模處理量一次可處理 2至16公斤產品的培養液。

▲ 左起為台耀化學董事長程正禹、Oncomatryx Biopharma CFO&COO Mr. Manuel Sanz、台康生技總經理劉理成。（圖／記者姚惠茹攝）

台康表示，新廠未來二條生產線一旦同時啟動，最大產能每年將可提供大於1,000公斤的產能，主要是為了因應台康已開發的生物相似藥未來上市的市場需求，還有目前既有國內外委託研發生產(CDMO)業務的延伸，以及已掌握的未來國際市場拓展需求所規劃。

台康生技已經在107年12月18日申請上櫃，展望未來，台康生技今年將依規劃時程進行上櫃掛牌，此外，台康生技更持續堅持創新研發，以提升台灣生技產業之能力及國際能見度為已任，為患者提供更好的醫藥選項。