允許中華電信MOD能自組頻道套餐　NCC：不涉及黨政軍條款

▲NCC允許中華電信MOD能自組頻道套餐。（圖／資料照）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（23日）通過「中華電信多媒體內容傳輸平台（MOD）」營業規章」修正案，允許中華電信MOD能自組頻道套餐。發言人翁柏宗表示，這次MOD營運規章的調整，無關黨政軍條款，而是以電信法和固網管理規則的基礎上允許組合頻道，同時維持中華電信不得經營頻道的基本原則。

翁柏宗指出，為鼓勵頻道節目上架公眾收視聽播送平台，NCC曾在民國106年1月公告「供公眾收視聽播送平台之範圍」，中華電信MOD也包含其中。因此這次允許中華電信MOD能自組頻道套餐，是以電信法和固網管理規則的適法性為基礎，在不干預頻道內容服務提供者之內容服務規劃與組合、銷售方式及費率訂定的基礎上，允許組合頻道，增進消費者多元選擇，同時維持中華電信不得經營頻道的基本原則。

翁柏宗說，中華電信自民國96年依電信法「多媒體內容傳輸平台服務模式」經營MOD，以「開放平台」方式經營，不具有有線電視系統頭端與用戶端封閉的特性，因此要求中華電信必須保護用戶收視權益，包括頻道異動或下架應在1個月前告知、與頻道營運商簽訂的MOD契約必須符合「MOD頻道營運商上下架作業規定」或「MOD隨選視訊內容及應用內容營運商上下架作業規定」。

翁柏宗強調，允許中華電信MOD自組頻道套餐，無關經營頻道，因此不涉及黨政軍條款，不過NCC會特別留意中華電信是否會濫用市場地位進行交叉補貼，對其他頻道套餐做不公平競爭。