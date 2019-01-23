資本市場年前添2生力軍！台新、元大ETF今日正式掛牌上市



▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

資本市場再添2生力軍！今（23）日台新投信募集發行「台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF證券投資信託基金」(00766L)，與元大投信募集發行的「元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金」(00762)正式掛牌上市。證交所表示，包含今日掛牌ETF，集中市場掛牌上市ETF達112檔。

國人偏愛陸股投資，統計至今年一月國內投信發行的陸股相關正向兩倍ETF共計5檔，總規模近900億台幣，台新投信繼台新MSCI中國ETF(00703)後，再度推出台新MSCI中國正2ETF(00766L)，此次ETF發行價格為一張10元，為目前市場上陸股正向兩倍ETF中價格最低者，希望提供投資人少量資金即可參與陸股槓桿投資的選項，尤其是在陸股目前位於長期評價偏低位置，對於積極型投資人而言，槓桿型ETF有機會創造更高綜效。



另外，觀察市場已經有很多以投資AI產業為標的的基金、ETF相關產品，也有公司推出號稱以AI投資，即機器人理財這類服務。元大投信總經理劉宗聖指出，在元大投信全面導入AI邁向智能化營運的進程中，元大全球人工智慧ETF 是一個產品，是一個環節。元大投信除了提供投資AI產業的基金，也擁有AI投資技術的智能投資平台，可以做到雙向:「以AI投資AI」。

元大全球人工智慧ETF基金，在AI產業中挑出掌握三大關鍵主軸：演算法(Algorithm)、大數據(Big Data)、運算力(Computing)，就像淘金時代人人都必需要使用的鏟子、十字鍬，再篩選AI業務營收50%以上之企業，是一檔兼具「純度」與「高含金量」的AI ETF。