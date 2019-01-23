AI教育向下扎根　北醫首辦高中職校及大專生人才培訓

▲臺北醫學大學進修推廣處與管理學院特別針對高中職校及全國大專院校在校生，共同舉辦第一期「2019 AI 研習營」。（圖／主辦單位提供）

財經中心／綜合報導

為使人工智慧(Artificial Intelligence，AI)教育向下扎根，臺北醫學大學進修推廣處與管理學院特別針對高中職校及全國大專院校在校生，於2019年1月23、24兩日在臺北醫學大學大安校區共同舉辦第一期「2019 AI 研習營」，共27位學員參與。本次研習營活動分別以大師講授、虛擬實境體驗、醫療場域參訪及手做課程等多元活動接軌AI新時代，期望藉由寓教於樂的研習營活動激發學子對AI領域之興趣！

首發臺北醫學大學管理學院院長謝邦昌即聚焦人工智慧、大數據領域之應用，接續由臺北醫學大學管理學系簡文山教授介紹現下最夯的物聯網科技，昱創企管顧問有限公司總經理裴有恆則帶來最具潛力的區塊鏈應用。除大師開講外，亦安排一系列相關活動，不僅讓學體驗虛擬實境(Virtual Reality，後簡稱VR)科技魅力，更實際走訪臺北醫學大學智慧病房及市立萬芳醫院瞭解醫療領域AI相關技術應用案例，研習營最後則進行Matrix Mini自走車手做課程及競賽。

▼活動現場。（圖／主辦單位提供）