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台達電攜中油　首座智慧綠能加油站在嘉義揭幕

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▲▼ 台達攜中油　首座智慧綠能加油站誕生。（圖／業者提供）

▲全台首座智慧綠能加油站誕生。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台達電今（23）日宣布，建立中油首座「智慧綠能加油站」，提供輸出電功率達250kW，電能儲存容量達500kWh的模組化貨櫃型儲能系統解決方案，將嘉義市信義路加油站100kW以上太陽能板的產電，存入儲電系統，搭配智慧電網系統進行電力調配。

此項方案主要提供加油站用電與電動機車充電使用，台達的儲能系統完全本土自製，透過模組化和完整方案的配置，滿足高機動性與彈性的建置需求。而在電動汽、機車即將快速發展與普及的趨勢下，台達可透過電動車充電設施，整合儲能、可再生能源等技術，調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源，彈性應對充電需求。

台達貨櫃型儲能解決方案，不僅滿足高度機動性的建置需求，更具備完整的電池與電能管理，櫃內環境監控，電能轉換，消防滅火等各項子系統，全部整合在20尺或40尺的貨櫃之內，充分發揮了模組化設計的優勢。

此外，台達的V2H/V2G（Vehicle-to-Home/ Vehicle-to-Grid）雙向充電器，可將電動車變成供電源頭，讓未來電動汽機車的充電設施更具彈性。

台達資深副總裁劉春條則指出，這次合作象徵跨出台灣加油站綠能轉型的第一步，當交通載具逐漸轉變為電能動力時，大量的充電需求勢必會對電網供電穩定造成挑戰，藉由台達儲能系統解決方案與智慧電網結合，充分利用再生能源電力，也維持電網供電穩定，為未來的智慧電網形式作一個最佳的示範案例。

中油董事長戴謙表示，未來加油站也會變身為商業平台，為此中油已組成專案辦公室，包含3年內在加油站及公共場域完成設置1000座電動機車充/換電柱，並導入大數據、智慧化、物聯網等新興應用，建立微電網，轉型綠能加油站，成為社區多元能源補給站。

▼台達首座智慧綠能加油站誕生。（圖／業者提供）

▲▼ 台達攜中油　首座智慧綠能加油站誕生。（圖／業者提供）

▲▼ 台達攜中油　首座智慧綠能加油站誕生。（圖／業者提供）

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關鍵字：台達電,中油,智能加油站,

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