今年春節休市11天　期交所調高3大類契約保證金1成

▲今年春節假期休市11天，期交所為避免這段期間國際金融市場波動，決定調高3種契約保證金1成。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣期貨交易所考量今年春節假期休市長達11日，為避免國際金融市場在國內期貨休市期間可能發生的價格波動，決定在春節假期前，依1月29日結算保證金為基礎調高股價指數類、商品類及匯率類等3種契約保證金1成，預計2月12日一般交易時段結束後回調。

今年春節假期休市（1月31日至2月10日）長達11日，期交所比照以往春節假期調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金，有利市場運作安全的確保，預計以1月29日的結算保證金為基礎調高約10%。

舉例來說，台股期貨現行原始保證金9萬6000元將調高至10萬7000元，調幅約11.5%，屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場之風險承受度，維護市場安全。

期交所表示，1月29日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為108年1月30日（春節前最後交易日）般交易時段收盤後生效，預計至2月12日一般交易時段結束後恢復為調整前1月29日的保證金。換句話說，台股期貨原始保證金將自調高後10萬7000元調回調整前9萬6000元。

期交所提醒投資人，今年1月30日是期貨集中交易市場農曆春節前的最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於1月30日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。